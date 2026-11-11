전현무, 생일 맞아 유기견 봉사…카메라 없이 구슬땀

방송인 전현무가 생일을 맞아 유기견 보호소를 찾아 봉사활동에 나섰다.

반려동물 복합문화공간 반려마루는 10일 공식 소셜미디어를 통해 전현무의 봉사활동 소식을 전했다.

반려마루 측은 "생일을 맞아 반려마루 여주에 봉사하러 와주셨다. 별도의 촬영 일정 없이 개인적으로 봉사를 오셨다"며 현장 사진을 공개했다.

사진에는 전현무가 편안한 차림으로 경기 여주에 위치한 보호소를 방문해 유기견과 시간을 보내는 모습이 담겼다.

전현무는 견방 청소부터 산책까지 다양한 봉사활동에 참여했다. 보호소 측의 요청에 흔쾌히 응해 새로운 가족을 기다리는 유기견과 구조견 네 마리의 입양 홍보 사진 촬영에도 힘을 보탰다.

봉사활동을 마친 뒤에는 보호소 직원들을 위해 커피와 간식까지 준비했다. 반려마루 측은 "소중한 생일을 아이들과 함께해 주시고 직원들에게도 마음 써주셔서 감사하다"고 전했다.

전현무의 동물 보호 활동은 이번이 처음이 아니다. 그는 과거 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'를 통해 유기견 봉사활동과 병원비 후원 등을 이어온 사실을 공개했다. 울진 산불 당시에도 구조된 동물들을 돕는 등 꾸준히 동물 보호에 관심을 기울여 왔다.

<뉴시스>

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