아이에게 즐거운 모험, 부모에겐 휴식…늦가을 경기도 가족 나들이 명소

주말을 맞아 아이들에게는 신나는 체험을, 일상에 지친 부모에게는 편안한 휴식을 제공하는 경기도의 가족 나들이 명소들이 주목받고 있다. 경기관광공사는 동물과의 교감부터 울창한 숲 속 탐험, 탁 트인 바다 정원과 역사 체험까지 온 가족이 함께 즐길 수 있는 맞춤형 나들이 코스를 선별해 추천했다.

안성팜랜드. 경기관광공사 제공

◆안성 팜랜드: 초원 위 동물과의 따뜻한 교감

안성시 공도읍의 ‘안성팜랜드’는 드넓은 초원 속에서 다양한 가축을 만나고 농축산 체험을 즐길 수 있는 대표적 생태 테마파크다. 양, 염소, 소, 말 등 친근한 동물들에게 직접 먹이를 주며 생명의 소중함을 배우는 것은 물론, 부드러운 능선을 따라 펼쳐진 목장 길을 걸으며 일상의 피로를 씻어낼 수 있다.

이천 덕평공룡수목원. 경기관광공사 제공

◆이천 덕평공룡수목원: 숲 속에서 펼쳐지는 생생한 공룡 탐험

공룡을 좋아하는 어린이를 둔 가족이라면 이천 동맥이산 자락의 ‘덕평공룡수목원’이 안성맞춤이다. 약 25만㎡ 부지에 움직이고 소리를 내는 공룡 모형들이 설치돼 숲 속을 걸으며 탐험하는 재미를 선사한다. 실내 곤충·공룡 전시관과 온실정원, 동물가족빌리지까지 갖춰 식물 관찰과 동물 먹이 주기를 한곳에서 즐길 수 있다.

안산 바다향기수목원. 경기관광공사 제공

◆안산 바다향기수목원: 서해 풍경과 숲이 빚어낸 쉼터

서해안 경관과 울창한 숲을 동시에 즐길 수 있는 안산 대부도의 ‘바다향기수목원’은 약 101만㎡ 규모의 도립수목원이다. 1000여종의 식물이 자라는 주제 정원과 도자기 파편으로 조성된 언덕 ‘상상전망돼’에 오르면 서해와 시화호 일대의 장관이 한눈에 들어온다. 전망대에 설치된 1004개의 풍경 소리를 들으며 잔잔한 힐링을 누리기 좋다.

과천 서울대공원. 경기관광공사 제공



의왕 왕송호수·레솔레파크. 경기관광공사 제공

◆의왕 레솔레파크 & 과천 서울대공원: 호수와 동물원

의왕 ‘레솔레파크’는 호숫가 산책로와 레일바이크, 집라인 등 레저 시설이 어우러진 복합 생태 휴양지다. 4.3㎞ 호수 둘레를 달리는 레일바이크는 가족 방문객에게 인기가 높다. 청계산 자락의 ‘과천 서울대공원’ 역시 동물원 생태 관람과 청계 저수지 둘레길(2.8㎞) 산책을 함께 즐길 수 있어 세대를 아우르는 명소로 꼽힌다.

파주 임진각 평화누리. 경기관광공사 제공



◆파주 임진각 평화누리: 바람개비 언덕에서 꿈꾸는 평화

파주 ‘임진각 평화누리’는 약 3만평의 잔디 언덕과 설치미술이 어우러진 평화·문화 공간이다. 3000여개의 형형색색 바람개비가 돌아가는 ‘바람의 언덕’과 넓은 잔디광장은 아이들이 마음껏 뛰놀기에 좋은 환경을 제공한다. 자유의 다리와 평화곤돌라 등 주변 안보·역사 관광지와 연계해 교육적 가치도 풍부하다.

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