의왕시, ‘위례~과천선 연장’ 제5차 국가철도망 반영 총력전

경기 의왕시가 향후 10년(2026~2035년)의 국가 철도 투자 방향을 결정짓는 ‘제5차 국가철도망 구축계획’에 위례~과천선 의왕 연장 노선을 반영하기 위해 총력전에 나섰다. 시는 국토교통부가 추진하는 국민 사전 설문조사 마감일인 13일까지 시민들의 적극적 동참을 요청했다.

11일 의왕시에 따르면 위례~과천선 의왕 연장은 의왕·군포·안산 공공주택지구를 비롯해 오전·왕곡지구 등 대규모 도시개발에 따른 인구 급증과 교통 수요에 선제적으로 대응하기 위한 핵심 철도 사업이다. 노선 신설 및 연장이 확정될 경우 의왕에서 서울 강남권 및 수도권 주요 거점으로의 이동 시간이 크게 단축될 것으로 전망된다.

의왕시청 전경. 의왕시 제공

국토교통부가 시행 중인 이번 설문조사는 철도망 구축의 우선 정책 목표, 신규 사업 선정 원칙, 지역별 필요 노선 등을 수렴하는 중장기 법정계획 수립 절차다. 참여를 희망하는 시민은 국토교통부 누리집과 철도 통합 앱 ‘코레일+’, 주요 철도역에 배치된 QR코드를 통해 의견을 제출할 수 있다.

13일 오전 서울 동작구 전문건설회관에서 개최되는 정책 의견수렴 공청회 역시 국토부 공식 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다.

김성제 시장은 “위례~과천선 의왕 연장은 대규모 정부 주택공급 사업이 집중된 수도권 서남부의 막힌 교통 혈관을 뚫고 체계를 완성하기 위해 필요한 사업”이라고 강조했다.

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