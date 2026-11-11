TXT부터 라이즈까지…'디아이콘' 2차 라인업 공개

투모로우바이투게더(TXT), 에스파, 엔하이픈, 아이브, 라이즈가 ‘디아이콘’에 합류한다.

‘디아이콘 디페스타 디 오리진 에디션’이 2차 라인업을 공개했다. 이번 라인업에는 K팝을 대표하는 다섯 팀이 이름을 올렸다. 앞서 공개된 아티스트들과 함께 총 48인의 순간을 기록한 예술전 ‘디페스타 디 오리진’의 의미를 화보로 이어간다.

다섯 팀은 각기 다른 콘셉트로 자신들만의 이야기를 풀어냈다. 지금의 자리에 오기까지 지나온 시간은 물론, 여전히 새로운 목표를 향해 나아가는 현재의 모습까지 담았다.

투모로우바이투게더는 새벽의 푸른빛과 안개를 배경으로 화보를 완성했다. 오랜 시간 자신들의 자리를 지켜온 다섯 멤버의 모습을 통해 기다림과 인내의 시간을 표현했다. 연준은 “익숙한 걸 할 때는 전보다 더 잘하려 하고, 새로운 걸 할 때는 그 순간을 즐기려 한다”고 밝혔다.

에스파는 데뷔 이후 자신들만의 색을 쌓아온 시간을 조명했다. 변화와 새로운 시도 속에서도 흔들리지 않고 앞으로 나아가는 모습을 화보에 담았다. 지젤은 “꿈에 대한 믿음만은 흔들리지 않았다”고 전하며 팀이 걸어온 시간에 대한 생각을 전했다.

엔하이픈은 여섯 멤버의 개성이 모여 하나의 스펙트럼을 이루는 모습을 표현했다. 보석이 오랜 압력을 견디며 만들어지듯, 시행착오를 거쳐 더욱 단단해진 팀의 시간을 담았다. 제이는 “엔하이픈이라는 보석은 아직도 덜 깎였다”고 말했다. 지금에 안주하지 않고 더 선명한 빛을 향해 나아가겠다는 의미를 전했다.

아이브는 서로를 비추며 단단해진 자신감과 우아함을 화보로 풀어냈다. 자신을 지키는 태도와 어떤 순간에도 중심을 잃지 않는 모습을 강조했다. 안유진은 “부담감이 느껴질 때는 그냥 믿으려고 한다. 이 노래를 선택해 주신 분들에게는 이유가 있었을 것”이라고 말했다.

라이즈는 작은 불씨가 불꽃으로 피어나는 순간을 콘셉트로 내세웠다. 아직 완성되지 않은 가능성과 더 높은 곳을 향해 나아가는 청춘의 에너지를 담았다. 소희는 “최종 지향점을 정하기는 아직 어렵다”며 “지금은 계속 올라가고 싶은 마음이 크다”고 밝혔다.

이번 에디션은 멤버별 개별 표지로 제작된다. 240페이지 분량의 매거진을 비롯해 멤버들의 손글씨 메시지가 담긴 홀로그래픽 미니 포스트카드 5장이 제공된다.

여기에 셀피 포토카드 3장과 모노크롬 폴디드 포토가 포함된다. 폴디드 포토에는 6컷의 흑백 포트레이트를 수록했으며, 표지 안쪽에는 멤버 전원의 흑백 화보를 담았다.

<사진제공=디아이콘>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지