이천시, 증포체육공원 준공…사업비 487억 투입

경기 이천시 증포동 일원에 7만4000㎡ 규모의 증포체육공원이 조성돼 14일부터 임시 운영에 들어간다.

이천 증포체육공원 준공식. 이천시 제공

이천시는 총사업비 487억원을 들여 증포동 294번지 일대에 체육 및 휴식 시설을 종합 배치한 증포체육공원을 준공했다고 11일 밝혔다.

공원 내부에는 축구장과 다목적구장(풋살·그라운드골프 겸용), 농구장, 족구장, 배드민턴장, 테니스장 등 다양한 스포츠 시설과 234대 규모의 주차장이 들어섰다.

아울러 어린이놀이터, 인라인스케이트장, 바닥분수대, 잔디광장, 힐링숲 및 산책로 등 시민들이 일상에서 휴식을 취할 수 있는 여가 공간도 함께 마련됐다.

시는 시범 운영을 통해 시설 점검을 진행한 뒤 내년 1월부터 이천시시설관리공단에 위탁해 정식 운영을 시작할 계획이다.

성수석 시장은 “증포체육공원 조성을 통해 시민들이 일상에서 다양한 생활체육을 즐기고 건강한 여가를 누릴 수 있는 기반이 마련됐다”며 “체육 활동은 물론 가족 단위 휴식 공간으로 자리매김할 수 있도록 운영과 관리에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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