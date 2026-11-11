‘조코위 장남’ 인도네시아 부통령, 학력 논란에 사의... 대선 동맹 균열

2024년 대선에서 손잡았던 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령과 조코 위도도(조코위) 전 대통령의 동맹이 흔들리고 있다. 조코위의 장남인 기브란 라카부밍 라카(39) 부통령이 학력 논란 끝에 사의를 밝혔고, 조코위의 측근이던 전 경찰청장은 대통령 도청 혐의로 체포됐다.

10일(현지시간) 자카르타글로브 등에 따르면 기브란 부통령은 이날 프라보워 대통령과 약 2시간30분간 면담하며 사퇴 의사를 전했다. 프라세티오 하디 국가비서실 장관은 “대통령이 이를 반려했다는 것은 사실이 아니다”라고 말했지만 수리 여부는 밝히지 않았다.

기브란 라카부밍 라카(왼쪽) 인도네시아 부통령이 지난 8월14일 자카르타 국회의사당에서 국정연설을 마친 프라보워 수비안토 대통령과 함께 걷고 있다. 자카르타=AP 연합뉴스

앞서 대법원은 지난달 30일 기브란이 2024년 부통령 후보 등록 때 낸 ‘해외 학력 고졸 동등 인정서’를 무효로 판결했다. 이에 앞서 헌법재판소는 지난달 6일 당선 무효 청원을 기각하면서도 그의 해외 학력이 고졸에 해당한다는 설득력 있는 증거가 없다고 봤다. 의회에서는 탄핵 절차의 첫 단계인 ‘의견표명권’ 발동이 추진되고 있다.

지난 3일에는 조코위 전 대통령의 재임 시절 부관 출신으로 그가 경찰청장에 앉힌 리스티오 시깃 대통령 비서실장이 대통령과 각료들을 불법 도청한 혐의로 체포돼 이튿날 해임됐다.

외신들은 잇따른 사태를 프라보워 대통령과 조코위 전 대통령의 균열이 드러난 것으로 보고 있다. 프라보워 대통령은 2014년과 2019년 대선에서 조코위에게 잇달아 패했지만, 2024년 기브란을 러닝메이트로 내세워 조코위 측의 지지를 업고 당선됐다.

사업가 출신으로 대통령에 오른 조코위는 인도네시아 민주주의의 상징으로 꼽혔다. 그러나 임기 말 처남이 소장이던 헌재가 출마 연령 제한(40세)에 예외를 인정해 아들을 부통령 후보로 세우면서 ‘정치 왕조’ 비판을 받았다.

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