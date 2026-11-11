동두천시 소장 ‘노르웨이 참전용사 일기’, 경기도 등록문화유산 등재

경기 동두천시 자유수호평화박물관이 소장하고 있는 ‘한국전쟁 노르웨이 참전용사 다비드 란뷔의 일기(이하 다비드 란뷔의 일기)’가 경기도 등록문화유산으로 최종 등재됐다고 11일 밝혔다.

경기 동두천시 자유수호평화박물관이 소장하고 있는 ‘한국전쟁 노르웨이 참전용사 다비드 란뷔의 일기. 동두천시 제공

경기도유산위원회 등록유산분과는 지난달 29일 제2차 등록문화유산 위원회를 열고 다비드 란뷔의 일기를 심의한 결과 최종 등록하기로 가결했다. 앞서 위원회는 지난 5월 열렸던 제1차 등록문화유산 위원회에서 다비드 란뷔의 일기에 대한 등록문화유산 예비 신청을 가결한 바 있다.

다비드 란뷔의 일기가 등록되면서 동두천시는 한국전쟁 피난민 태극기(2021년), 노르웨이 이동외과 병원(2024년)과 함께 세 개의 경기도 등록문화유산을 보유하게 됐다.

노르웨이 참전용사 다비드 란뷔(David Randby, 1931~2024)는 한국전쟁이 발발하자 당시 21세의 나이로 참전했다. 노르웨이군 소속의 전기기사로 참전한 다비드 란뷔는 동두천시 소재 노르웨이 이동외과 병원(NORMASH)에 복무하면서 한국전쟁 부상자 9만여 명을 치료하는 데 공헌했다.

경기 동두천시 자유수호평화박물관이 소장하고 있는 ‘한국전쟁 노르웨이 참전용사 다비드 란뷔의 일기. 동두천시 제공

1952년 11월부터 1953년 6월까지 한국에 복무한 다비드 란뷔는 이때 당시를 일기로 기록해 뒀다. 그는 휴전 이후에도 종종 한국을 방문한 것이 인연이 돼 2009년 주한 노르웨이 대사관을 통해 다비드 란뷔의 일기가 동두천시에 기증됐다.

동두천시 자유수호평화박물관은 유물 기증 이후 다비드 란뷔의 일기에 관한 조사 및 연구에 매진했다. 2025년에는 대한민국역사박물관의 근현대사박물관 협력망의 지원을 받아 다비드 란뷔의 일기에 관한 번역 및 해제본을 출간하기도 했다.

박형덕 동두천시장은 “앞으로도 동두천의 정체성을 상징하는 보훈 관련 문화유산을 적극 연구하고 활용해 동두천의 역사적 가치를 알리겠다”고 말했다.

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