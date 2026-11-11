캔 음료에 56만명 투약분 필로폰 숨겨 밀수한 튀르키예인 검거

56만명이 동시에 투약할 수 있는 액상 필로폰을 캔 음료에 넣어 밀반입하려 한 튀르키예인이 검거됐다.

필로폰을 숨긴 코코넷음료 캔

인천공항본부세관은 튀르키예 국적 A씨(41)를 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 지난달 인천지방공소청에 구속 송치했다고 11일 밝혔다.

A씨는 지난 9월 17㎏ 상당의 액상 필로폰을 코코넛워터 완제품(캔) 34개에 은닉해 중국발 국제우편물로 밀수입하려 한 혐의를 받고 있다.

중국 세관 당국은 부산행 국제 특급우편물 2건에서 마약을 적발한 뒤 관련자를 추적하기 위해 인천공항세관과 ‘국제통제배달’에 나섰다. 국제통제배달은 국제 마약밀수조직의 거래관계를 파악하고, 국내 수취인 등 가담자를 검거하기 위해 적발된 마약류를 감시하에 목적지까지 이동시키는 수사기법이다.

당시 적발된 마약은 56만명이 동시에 투약할 수 있는 분량이며 시가로 42억5000여만원에 달하는 것으로 파악됐다.

필로폰을 숨긴 국제특급우편물

마약 밀매 조직은 부산 중구와 연제구에 있는 원룸 2곳을 수취 장소로 이용하면서 단속을 피하려고 퀵서비스로 물품을 여러 차례 옮겼다.

인천공항세관은 중대범죄수사청과 공조 수사를 통해 우편물을 수거하던 A씨를 현장에서 긴급 체포했으며 거주지를 압수수색 했다. 이어 휴대전화 포렌식 분석과 거주지 압수수색으로 확보한 증거를 토대로 마약 밀수에 가담한 공범들에 대한 추가 수사를 이어갈 방침이다.

김정 인천공항세관장은 “이번 사건은 관세청이 오랜 기간 구축해 온 해외 관세당국과의 협력 채널, 서울지방중대범죄수사청과의 긴밀한 공조, 세관 특별사법경찰관의 끈질긴 추적 수사가 만들어낸 성과”라며 “앞으로도 국제 마약밀매 조직의 국내 유입을 철저히 차단하고, 변화된 형사사법체계에 맞춰 세관의 마약 수사 역량을 한층 강화해 국민 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다.”고 강조했다.

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