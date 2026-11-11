전북 산악사고 557건… 단풍철 10월에 82건으로 ‘최다’

전북 지역에서 산악사고가 잇따르는 가운데 단풍철인 10월에만 82건이 발생해 올해 월별 최다를 기록했다. 전체 사고의 3분의 1가량은 발을 헛디뎌 넘어지는 실족 사고로 나타나 낙엽에 가려진 장애물과 미끄러운 경사면 등 가을철 산행 위험 요인에 주의가 요구된다.

11일 전북도소방본부에 따르면 올해 들어 지난달까지 도내 산악사고로 인한 구조 출동은 모두 557건으로 집계됐다. 월별로는 10월이 82건으로 가장 많았고, 5월 78건, 9월 64건 순이었다. 특히, 상행하기 좋은 가을철인 9~10월에 146건이 발생해 전체의 26.2%를 차지했다.

전북소방 119 구조대원들이 산행 중 발이 미끄러져 쓰러진 한 등산객을 구조하고 있다. 전북도소방본부 제공

사고 유형별로는 ‘사고·부상’이 257건(46.1%)으로 가장 많았고, ‘조난·수색’ 166건(29.8%), ‘질환’ 130건(23.3%) 순이었다. 세부 원인별로는 ‘실족’이 182건(32.7%)으로 가장 많았다. 이어 ‘길 잃음’ 113건(20.3%), ‘탈진·탈수’ 78건(14.0%), ‘추락’ 37건(6.6%) 등이었다.

산별 출동 건수는 ‘덕유산’이 54건으로 가장 많았고, ‘지리산’ 46건, ‘구봉산’ 45건, ‘대둔산’ 41건, ‘모악산’ 33건 순이었다.

가을철에는 등산로에 쌓인 낙엽이 돌이나 나무뿌리 등 장애물을 가려 발을 헛디디기 쉽다. 큰 일교차와 짧아진 낮 시간도 산행 위험을 높이는 요인이다. 특히, 하산할 때는 체력과 집중력이 떨어지기 쉬워 미끄러운 경사면에서 넘어지거나 추락하는 사고에 주의해야 한다.

소방본부는 안전한 산행을 위해 산행 전 기상정보와 등산로를 확인하고, 자신의 체력에 맞는 코스를 선택할 것을 당부했다. 지정된 등산로를 이용하며 충분한 수분 섭취와 휴식을 취하고 일몰 전에 하산할 수 있도록 산행 일정을 조정해야 한다.

산행 중 길을 잃거나 다쳤을 때는 무리하게 이동하지 말고 119에 신고해야 한다. 이때 등산로 위치표지판 번호나 휴대전화 위성항법장치(GPS) 위치정보를 알려주면 구조대가 위치를 파악하는 데 큰 도움이 된다.

진형민 전북도소방본부장은 “산악사고는 익숙한 등산로에서도 순간의 부주의로 발생할 수 있기에 자신의 체력에 맞게 산행 계획을 세우고, 특히 하산할 때 발밑을 살피며 안전 수칙을 지켜달라”고 말했다.

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