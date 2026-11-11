최민희, 기자들에 “하이에나 떼들”… 들키자 “사과”

더불어민주당 최민희 최고위원이 국회 사진·영상촬영기자단을 “하이에나 떼들”이라고 한 사실이 뒤늦게 알려져 논란이 불거지자 11일 사과했다.

최 최고위원은 사회관계망서비스(SNS)에 올린 “사과드립니다”라는 글에서 “11월5일 친구들과 지지자들이 있는 폐쇄톡방(단체대화방)에 사진을 올리고 그 사진에 대한 당시 느낌을 쓴 적이 있다”면서 “일주일여 지난 오늘 제가 올린 사진과 글이 유출됐다. 표현이 과하고 적절하지 못했음을 인정하고 사과드린다”고 했다.

최민희 더불어민주당 최고위원이 지난 6일 서울 여의도 국회에서 신천지 교인의 집단 입당 의혹 관련 당원정비 태스크포스(TF) 조사 결과 개별 열람을 마치고 입장을 밝히고 있다. 뉴스1

유출된 단체대화방 내용에 따르면 최 최고위원이 올린 사진에는 민주당 의원총회를 취재하려는 신문·방송·통신사 소속 사진·영상촬영기자들이 담겼다. 최 최고위원은 이들을 “하이에나 떼들”이라고 했다. “국회출입 언론사 기자들. 어떻게든 이간 영상 찍으려 저러고 있습니다”라는 배경 설명도 했다.

대화 내용이 유출되자 최 최고위원은 대화방 참가자들에게 외부 공유 자제를 요청하면서 “오늘이 11월11일인데 5일 글이 문제가 되고 있다. 이게 무슨 일인지 이상하다”고 했다. 그러면서 “제 느낌이 과다했고 표현이 거칠었던 부분은 지금 읽어보니 인정할 수밖에 없네요. 조심할게요”라고 했다.

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