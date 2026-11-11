한화 새 외인투수 트로이 왓슨 영입

프로야구 한화가 11일 새 외국인 선수 트로이 왓슨(29·미국)를 영입했다. 계약 조건은 계약금 30만달러, 연봉 70만달러 등 총액 100만달러다.

왓슨은 최고 시속 157㎞, 평균 150㎞에 이르는 강력한 직구를 던지는 우완 투수다. 여기에 스위퍼, 싱커 등으로 스트라이크존 좌우를 활용하는 투구가 강점이다. 마이너리그 통산 192경기(선발 72경기)에 등판해 27승28패 평균자책점 3.87로 준수한 성적을 남겼다. 2026 시즌엔 31경기(선발 13경기)에서 80.1이닝을 던지며 4승4패 61탈삼진 피안타율 0.233, 이닝당출루허용률(WHIP) 1.18을 기록했다.

프로야구 한화가 11일 새 외국인 선수 트로이 왓슨(29·미국)를 영입했다.

계약을 마친 왓슨은 "내 야구 인생 다음 챕터가 한화이글스라는 점이 기쁘고 자랑스럽다. KBO리그에서 뛸 수 있는 기회를 준 한화에 감사하다"며 "내가 한화와 계약한 이유는 단 하나다. 승리를 위해서다. 최고의 팬덤을 자랑하는 한화이글스 팬들께 승리하는 모습을 보여드리겠다"고 말했다.

아시아쿼터 선수 왕옌청과 재계약에 이어 왓슨을 영입한 한화이글스는 앞으로 남은 두 자리 외국인 선수 영입을 진행해 나갈 계획이다. 왓슨은 미국 현지에서 메디컬테스트를 마친 뒤 내년 스프링캠프지에 합류한다.

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