용인시, ‘요고’ 날개 달고 해외 판로 뚫어…188억 수출 상담

경기 용인시가 자체 수출 홍보 브랜드 ‘요고(YOGO)’를 앞세워 지역 중소기업의 해외 시장 진출을 이끄는 성과를 거뒀다.

용인시는 지난달 29일부터 31일까지 고양시 킨텍스에서 열린 ‘제29회 대한민국 우수상품 전시회(G-FAIR KOREA 2026)’에 참여해 총 1395만 달러(약 188억원) 규모의 수출 상담 실적을 달성했다고 11일 밝혔다.

‘G-FAIR KOREA 2026’에서 용인시 직원이 자체 브랜드인 ‘YOGO’를 활용해 중소기업 제품을 홍보하고 있다. 용인시 제공

이번 전시회에서 시는 식품·화장품·생활용품 분야 관내 중소기업 13개사로 구성된 단체관을 구성·운영했다. 참여 기업들은 현장 부스에서 국내외 바이어들과 총 143건의 상담을 진행하며 해외 판로 개척 가능성을 타진했다.

특히 용인시의 차별화된 ‘온·오프라인 연계 마케팅’이 빛을 발했다. 시는 자체 수출 홍보 브랜드인 ‘요고(Yongin Go Global)’를 활용해 관내 화장품 10개사, 식품 10개사의 제품을 묶은 ‘요고 꾸러미’를 제작했다. 이어 시 홍보대사 2명과 인플루언서 43명 등 총 45명이 참여한 온라인 사회관계망서비스(SNS) 마케팅을 펼쳐 약 30만회의 노출 성과를 올렸다.

온라인의 열기는 오프라인 현장으로 이어졌다. 킨텍스 현장에 마련된 ‘요고’ 전용 홍보 부스에는 사흘간 400여명의 방문객이 몰렸으며, 전문 수출 멘토가 상주해 국내외 구매자들과 23건의 현장 상담을 추가로 성사시켰다.

시 관계자는 “요고 브랜드를 중심으로 온라인 홍보와 오프라인 전시회, 바이어 상담을 긴밀하게 연계하고 있다”며 “앞으로도 관내 유망 중소기업들이 글로벌 시장으로 무대를 넓힐 수 있도록 체계적 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

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