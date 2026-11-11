1주 117만원에도 돈 몰렸다…삼바 ‘2.7조 증자’ 청약률 97% 육박

삼성바이오로직스가 폴리펩타이드그룹 인수자금을 마련하기 위해 추진한 약 2조7000억원 규모 유상증자의 구주주 청약이 대부분 마무리됐다.

삼성바이오로직스 제공

삼성바이오로직스는 9~10일 진행한 구주주·우리사주조합 대상 유상증자 청약에 총 219만8146주가 참여해 청약률 96.8%를 기록했다고 11일 밝혔다.

이번 유상증자로 발행하는 보통주는 227만주다. 확정발행가액은 주당 117만4000원이며, 총 2조6650억원을 조달한다. 이 자금은 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업인 폴리펩타이드그룹(Polypeptide Group)의 인수 대금으로 쓰인다.

청약 유형별로 보면 우리사주조합은 우선배정 물량 45만4000주 중 40만5430주를 청약해 청약률 89.3%를 기록했다. 신주인수권증서를 가진 주주는 배정 물량 181만6000주 중 179만2716주(초과청약 포함)를 청약해 98.7%였다. 주요 주주인 삼성물산(78만2818주)과 삼성전자(56만7503주)는 각각 이사회 결의를 거쳐 배정 물량을 전량 청약했다.

주당 발행가액이 100만원을 넘고 시장 불확실성이 이어지는 상황에서도 3만주 이상의 초과청약이 들어왔다. 회사는 이를 인수 전략에 대한 주주들의 지지로 보고 있다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 14억6000만스위스프랑(발표 당시 약 2조7000억원)에 폴리펩타이드그룹을 인수하기로 했다. 국내 제약·바이오 업계 인수합병(M&A) 가운데 최대 규모다.

기존 항체의약품, 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 성장세가 빠른 펩타이드 분야로 사업 영역을 넓혀 포트폴리오를 다각화하고 중장기 성장동력을 확보한다는 계획이다. 최근 끝난 공개매수에는 지분 97.98%가 응했으며, 나머지 지분은 강제 매수 등으로 확보해 지분 100%를 취득할 방침이다.

유상증자는 주주배정 후 실권주를 일반공모하는 방식이다. 잔여주식 일반공모청약은 12~13일 진행한다. 이어 17일 주금을 납입하고 30일 신주를 상장하면 절차가 끝난다. 일반공모 후에도 남는 물량은 주관사가 인수한다.

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