NASA, 달에서 생활하며 일할 인력 모집한다…연봉은 얼마?

미국 항공우주국(NASA)이 달에서 생활하고 연구할 차세대 우주비행사 모집에 나섰다. 단순히 우주선을 타고 달에 다녀오는 임무를 넘어 장기적으로 달 기지 건설과 운영에 참여하고, 향후 유인 화성 탐사까지 수행할 인력을 선발한다.

NASA는 지난 7일(현지시간) 차세대 우주비행사 후보자 모집을 시작했다고 발표했다. 지원 마감은 12월 3일 오후 11시 59분(미국 동부시간)이다.

이번 모집은 2024년 이후 약 2년 만에 진행된다. NASA의 유인 달 탐사 계획인 아르테미스 프로그램을 뒷받침할 인력을 확보하는 것이 목적이다. 선발된 우주비행사들은 달 남극 탐사와 향후 달 기지 구축에 필요한 임무를 수행할 수 있다. NASA는 달 표면에서 장기간 생활하고 작업할 수 있는 인력을 확보하는 한편, 미래의 유인 화성 탐사에 필요한 기술과 운영 체계도 발전시킨다는 계획이다.

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이번 모집에서 가장 중요한 조건은 미국 시민권과 전문적인 학력·경력이다. 지원자는 공인 교육기관에서 공학, 생물학, 물리학, 컴퓨터과학, 수학 등 STEM 분야 석사학위를 취득해야 한다. 다만 관련 분야 박사과정에서 2년 이상 수학했거나 의학 관련 전문학위를 취득한 경우, 또는 공인 시험비행사 교육과정을 이수한 경우에도 학력 요건을 충족할 수 있다.

학위 취득 이후 관련 분야에서 최소 3년의 실무 경력도 필요하다. 조종사는 항공기 종류에 따라 750~1500시간 이상의 비행 경력을 갖춰야 한다. 지원자는 장기 우주비행에 필요한 신체검사를 통과해야 하며 리더십과 의사소통, 협업 능력도 평가받는다.

선발된 후보자에게는 연간 16만4395달러(약 2억2000만원)의 급여가 제시됐다. 근무지는 미국 텍사스주 휴스턴에 있는 존슨우주센터다. 선발자는 약 2년간 우주유영, 우주정거장 운영, 고성능 항공기 조종, 로봇팔 제어 등 우주비행에 필요한 훈련을 받는다. 실제 우주 임무에 투입되기까지는 추가로 수년이 걸릴 수 있다.

NASA는 2027년 말 최종 합격자를 발표하고 2027년 말부터 2028년 초 사이 새로운 후보자들의 훈련을 시작할 예정이다.

이번 모집은 경쟁도 치열할 전망이다. NASA가 2024년 진행한 이전 모집에는 8000명 이상이 지원했지만 최종 선발된 인원은 10명에 그쳤다. 현재 NASA에서 활동 중인 우주비행사는 32명이다.

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