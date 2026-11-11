남동구, 2027년 본예산안 경제 활성화·미래 성장에 중점 투자

인천 남동구가 내년에 지역경제 활성화와 미래 성장 기반 마련을 위해 중점적으로 투자한다. 고령인구와 복지 수요 증가에 따른 보조사업 확대는 구비 부담으로 이어질 전망이다.

남동구는 일반회계와 특별회계를 합쳐 총 1조3574억원 규모의 2027년도 본예산안을 편성해 지난 9일 구의회에 제출했다고 11일 밝혔다.

인천 남동구청 전경. 남동구청 제공

총액은 올해보다 741억원(5.78%)이 많다. 일반회계는 1조3406억원으로 771억원 늘었고, 167억원의 특별회계는 29억원 감소했다. 반면 국·시비 보조금을 제외한 세입은 3835억원으로 전년보다 약 158억원 줄어 재정 여력은 축소됐다. 사회복지 예산은 9862억원으로 873억원(9.72%) 증가해 일반회계의 73.56%를 차지했다.

이병래 남동구청장은 “늘어난 복지 수요에 책임 있게 대응하면서 민생과 주민 생활에는 필요 재원을 우선 배분할 것”이라며 “남동산단과 남동e음 플랫폼으로 경제 선순환을 이끄는 한편 미래를 위한 투자는 지속된다”고 설명했다.

주요 복지 분야는 △기초연금 2934억원 △기초생활보장·주거급여 2635억원 △장애인활동지원급여 520억원 △노인일자리 및 사회활동지원 353억원 등이 편성됐다. 이 구청장은 “사회복지비 상위 지자체와 공동 대응하면서 구민과 함께 해법을 찾아 재정위기를 극복하겠다”고 말했다.

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