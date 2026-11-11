충주 수안보서 멸종위기 1급 ‘무산쇠족제비’ 첫 포착

충북 충주시는 수안보면에서 멸종위기 야생생물 1급 무산쇠족제비를 처음 확인했다고 11일 밝혔다. 야생생물 서식 실태조사를 위해 설치한 무인센서카메라에 무산쇠족제비가 포착됐다.

충주 수안보면의 한 숲에서 무인센서카메라에 포착된 무산쇠족제비의 모습. 충주시 제공

무산쇠족제비는 우리나라 육식 포유류 가운데 몸집이 가장 작은 종이다. 몸길이는 12~16㎝, 몸무게는 25~80g 정도다. 여름에는 갈색 털을 띠다가 겨울에는 몸 전체가 흰색으로 변한다.

1927년 함경북도 무산에서 처음 기록된 무산쇠족제비는 발견 사례가 드물어 서식 분포가 충분히 파악되지 않은 희귀 야생동물이다. 지리산에서는 2017년 7월 처음 포착된 뒤 2025년 다시 확인됐다. 충북에서는 단양 등 일부 지역에서 서식이 확인된 바 있으며, 충주에서 포착된 것은 이번이 처음이다.

2017년 7월1일 지리산국립공원에서 포착된 무산쇠족제비. 국립공원공단 제공

충주시는 지난 5월부터 10월까지 수안보면·동량면·살미면에 무인센서카메라 18대를 설치해 야생동물 활동을 조사했다. 이 과정에서 무산쇠족제비를 포함해 산양·수달·하늘다람쥐·담비·삵 등 멸종위기 야생생물 6종이 확인됐다. 시는 조사 결과를 야생동물 보호와 생태계 보전 정책 수립을 위한 기초자료로 활용할 계획이다.

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