분당서 시내버스가 차량 32대 연쇄 추돌…승객 등 48명 부상

(성남=연합뉴스) 홍기원 기자 = 11일 경기도 성남시 분당구 야탑동의 한 버스정류장 인근 도로에서 시내버스가 신호 대기 중이던 차량 30여대를 들이받아 버스 승객 등 다수가 중경상을 입었다. 사진은 사고가 난 버스 내부 모습. 2026.11.11 xanadu@yna.co.kr

경기 성남시 분당구에서 11일 출근 시간대 시내버스가 신호 대기 중이던 차량 30여 대를 잇따라 들이받아 48명이 중경상을 입었다.



경찰과 소방 당국에 따르면 이날 오전 7시 34분께 야탑동 벌말사거리 인근에서 60대 남성 A씨가 몰던 340번 시내버스가 앞서 있던 버스 4대와 화물차 1대, 승용차 27대 등 차량 32대를 잇따라 추돌한 뒤 중앙분리대를 들이받고 멈춰 섰다.



이 사고로 버스 기사 A씨 등 6명이 중상을 입고 42명이 경상을 입는 등 총 48명이 다쳤다.

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피해 차량에 버스가 여러 대 포함돼 있어 탑승객 다수가 충격으로 인한 찰과상 등을 입었으나, 부상자 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.



사고 당시 버스에 승객이 많았던 만큼 부상자는 더 늘어날 가능성이 있다.



사고 버스는 약 100∼150ｍ 구간에 걸쳐 차량들을 잇따라 들이받은 것으로 전해졌다.



현장 음주 측정 결과 A씨에게서 음주는 감지되지 않았으며, 경찰은 약물 복용 여부 등도 확인할 방침이다.



경찰은 브레이크가 작동하지 않았다는 A씨의 진술을 토대로 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.



사고 수습을 위해 한때 현장의 양방향 통행이 차단되면서 출근길 차량 정체가 빚어졌으나, 현재는 파손 차량 이동 조치가 마무리되면서 도로 통제가 모두 해제됐다.

<연합>

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