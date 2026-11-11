“월드스타 가면 전 세계 움직여”…제니 방문한 충주 온천 관심 집중

그룹 블랙핑크 멤버 제니가 한 온천 호텔을 방문한 사실이 알려지면서 해당 장소가 주목받고 있다. 해외 유명 휴양지로 오해할 만큼 이국적인 풍경을 갖춘 곳이지만, 실제로는 국내 대표 온천 관광지인 충주 수안보에 있는 것으로 알려졌다.

제니는 지난 4일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘내가 치유되는 유일한 두 가지 방법(The only two ways I know how to heal)’이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 사진에는 제니가 수영복을 입고 돌벽으로 둘러싸인 야외 공간에서 햇살을 받으며 휴식을 즐기는 모습이 담겼다.

제니 사회관계망서비스(SNS) 캡처

특히 자연과 어우러진 노천탕의 고즈넉한 분위기가 눈길을 끌었다. 해외 고급 리조트나 일본 료칸을 연상시키는 사진에 방문 장소를 궁금해하는 반응이 이어졌다. 이후 제니가 찾은 곳은 충북 충주시 수안보에 있는 프리미엄 온천 호텔 ‘유원재’로 알려졌다. 해외가 아닌 국내 온천을 방문했다는 사실이 전해지면서 수안보 일대에도 관심이 집중됐다.

제니의 방문 소식이 알려진 뒤 수안보 온천 시설에 대한 관광객들의 문의도 증가한 것으로 전해졌다. 이동석 충주시장도 관련 소식을 자신의 SNS에 공유하며 기대감을 나타냈다. 그는 “충주가 핫하다. 내년 충주 방문의 해를 앞두고 역대급 호재가 나타났다”며 “월드스타 제니가 가면 전 세계인이 움직인다”고 적었다.

수안보는 약 53도의 천연 온천수가 솟아나는 충주의 대표적인 온천 관광지다. 약알칼리성 온천수에는 실리카 성분이 포함돼 있다. 특히 지방자치단체가 온천수를 중앙집중 방식으로 관리하고 공급하는 체계를 갖춘 것이 특징이다.

제니 사회관계망서비스(SNS) 캡처

온천을 즐길 수 있는 시설도 다양하다. 프라이빗한 휴식을 위한 고급 숙박시설을 비롯해 가족탕과 야외 노천탕, 무료 족욕 체험장 등이 마련돼 있다. 온천욕 이후에는 수안보의 향토 음식인 꿩 요리도 맛볼 수 있다. 제니가 방문한 것으로 알려진 유원재는 개별 정원과 전용 온천탕을 갖춘 프리미엄 숙박시설이다.

충주시는 이번 관심을 지역 관광 활성화로 연결, 수안보의 경쟁력을 높인다는 방침을 밝혔다.

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