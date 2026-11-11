“찬바람 막고 온기 더하고”…영양군, 창호 단열재 설치 본격화

경북 영양군은 생활민원 바로처리반 겨울철 창호 단열재 설치사업을 추진한다고 11일 밝혔다. 최근 기온이 급격히 떨어지고 난방비 인상 우려가 커짐에 따라 동절기 복지 사각지대를 해소하고 저소득 가구의 경제적 부담을 덜어주기 위해서다.

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사업은 이달부터 내년 1월까지 집중 추진한다. 지원 대상은 관내 기초생활수급자를 비롯한 한부모가족과 홀몸노인, 장애인연금 수급자 등 난방 취약가구다. 군은 직접 대상 가정을 찾아 노후 창문 등에 방풍비닐과 단열에어캡을 맞춤형으로 설치해 외풍을 차단하고 실내 보온 효과를 높인다.

2019년 출범한 영양군생활민원바로처리반은 주민의 일상 속 불편을 해소하는 민원 해결사 역할을 담당하고 있다. 전등 교체와 수도꼭지 및 문고리 수리 등 일상생활 속에서 겪는 크고 작은 불편 사항을 해결하며 호응을 얻어왔다. 특히 전문 인력이 부족하거나 거동이 불편해 직접 집수리를 하기 어려운 세대에 직접 찾아가는 맞춤형 서비스를 제공함으로써 주민 만족도가 높다.

이번 창호 단열재 설치 사업은 단순한 민원 처리를 넘어 동절기 난방에 큰 어려움을 겪는 취약계층의 주거 여건을 근본적으로 보완하는 계절 맞춤형 생활밀착 복지 행정의 일환이다. 단열 성능이 취약한 창호 주변의 틈새를 메워 실내 온도를 높임으로써 에너지 바우처나 난방비 지원과 더불어 에너지 비용 부담을 줄여 겨울철 한파로 인한 건강 피해를 예방하는 데 기여할 것으로 군은 기대하고 있다. 군은 단열재 설치와 동시에 가구별 난방기기 정상 작동 여부와 주민의 건강 상태를 함께 살피는 등 동절기 종합 안전망도 구축한다.

오도창 영양군수는 “최근 에너지 가격 상승 등으로 겨울철 난방비 걱정이 커진 취약계층 이웃들에게 이번 단열재 설치 사업이 작은 온기가 되기를 바란다”며 “주거 환경은 주민의 건강과 직결되는 가장 기본적인 복지인 만큼 사각지대에 놓이는 이웃이 없도록 현장을 더욱 세심하게 살피겠다”고 말했다. 그러면서 “앞으로도 군민들의 목소리에 귀 기울이는 현장 중심의 생활밀착 행정을 펼쳐 누구나 따뜻하고 편안한 행복 영양을 만드는 데 행정력을 집중하겠다”고 했다.

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