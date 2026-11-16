“뇌 건강엔 한강뷰보다 숲뷰가 낫다?”…치매 예방하는 ‘뇌세권’의 조건 [의사소통]

아파트 단지 내 녹지 공간과 한강이 보이는 조망을 배경으로 한 사진. AI 생성 이미지

은퇴를 앞둔 60대 A씨는 노후를 어디서 보낼지 고민 중이다. 도심을 떠나 공기 좋은 시골에 전원주택을 짓고 살지 아니면 병원과 편의시설이 가까운 도심 아파트에 남을지 쉽게 결정하지 못하고 있다. 나이가 들수록 병원 접근성이 중요하다는 이야기를 많이 들었지만, 한편으로는 자연 속에서 여유롭게 사는 삶도 포기하기 어렵다.

하지만 은퇴 후 전원생활이 뇌 건강에는 좋은 선택이 아닐 수 있다. 손혜주 중앙대학교 의과대학 핵의학과 교수는 세계일보 유튜브 <의사소통>에서 “아주 한적한 시골에 집을 짓고 사는 것은 뇌 입장에서 유배라고 볼 수 있다”고 경고했다.

손 교수가 노년기 주거지를 선택할 때 강조하는 개념은 이른바 ‘뇌세권’이다. 나이가 들어도 자동차에 의존하지 않고 자신의 발로 걸어서 일상생활을 이어갈 수 있는 동네를 뜻한다.

손혜주 중앙대 의대 핵의학과 교수는 KAIST 출신 뇌의학자이자 치매 연구 권위자로, 베스트셀러 『뉴로테리어』의 저자다. 세계일보 유튜브 <의사소통> 화면 캡처

뇌세권의 첫 번째 조건은 ‘20분 생활권’이다. 집에서 걸어서 20분 안에 마트와 병원, 도서관, 커뮤니티센터 등 자주 이용하는 시설이 갖춰져 있어야 한다. 일상적인 외출과 이웃 간 교류가 자연스럽게 늘어나 사회적 고립을 줄이는 데 도움이 되기 때문이다.

두 번째는 머리 위를 덮는 나무 그늘이다. 단순히 넓은 잔디밭이나 공원보다 나무의 가지와 잎이 캐노피처럼 이어져 울창한 그늘을 형성한 환경이 뇌 건강에 더 좋다. 이런 곳에서 하루 10~15분가량 산책하면 치매 예방에 도움이 된다는 설명이다.

실제로 지난 10월 국제학술지 ‘알츠하이머병과 치매(Alzheimer’s & Dementia)’에 발표된 스웨덴 스톡홀름대 연구에서는 60세 이상 성인 2993명을 최대 16년간 추적한 결과, 집 주변 100m 안에 나무와 풀 등 녹색 식물이 풍부할수록 치매 발생 위험이 약 21% 낮았다.

울창한 나무 그늘이 드리워진 산책로. 게티이미지뱅크

집 주변 녹지뿐 아니라 창밖으로 보이는 풍경도 중요하다. 손 교수는 강이나 바다가 보이는 집보다 숲이 보이는 집이 뇌 건강에 더 유리할 수 있다고 설명했다.

그는 “나무뷰나 숲뷰가 뇌에 좋다는 근거는 여러 연구에서 일관되게 나타나지만, 물이 보이는 풍경의 효과는 연구마다 차이가 있다”며 “무조건 강이나 바다가 많이 보이는 것보다 물과 나무, 사람들의 풍경이 조화를 이루는 환경이 뇌 건강에 중요하다”고 강조했다.

서울 한강 조망 아파트. 뉴시스

당장 집을 옮기거나 생활환경을 바꾸기 어렵다면 어떻게 해야 할까.

손 교수는 하루 20분씩 가까운 공원을 걷거나 일주일에 한 번 정도 평소 다니지 않던 새로운 길을 이용해보라고 조언했다. 일상적인 행동과 이동 경로를 조정하는 것만으로도 뇌에 친화적인 생활습관을 만들 수 있다.

“나이가 들어 기억력과 감각이 무뎌지더라도 차 키 없이 내 발로 걸어나가 스스로 빵 한 봉지를 살 수 있고, 나무 그늘 벤치에서 이웃과 인사할 수 있고, 길을 잃지 않고 집으로 다시 돌아올 수 있는 동네가 100세 시대에도 늙어가는 뇌를 건강하게 유지시켜주는 뇌세권입니다.”

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