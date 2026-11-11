김밥 한 줄이 4000원?…서울 외식 메뉴 중 상승률 1위

올해 9월 서울 지역 김밥 한 줄의 평균 가격은 3923원으로 지난해 말보다 5.4% 올랐다. 게티이미지뱅크

김밥 한 줄 가격이 4000원에 육박하면서 올해 서울 지역 주요 외식 메뉴 중 가장 높은 가격 상승률을 기록한 것으로 나타났다.

11일 한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’에 따르면 올해 9월 서울 지역 김밥 한 줄의 평균 가격은 3923원으로 집계됐다. 지난해 12월(3723원)보다 5.4% 오른 것으로 조사 대상인 8개 외식 메뉴 가운데 상승률이 가장 높았다.

같은 기간 소비자 선호도가 높은 8개 외식 메뉴의 가격 상승률은 평균 2.5%였다. 조사 대상은 김밥을 비롯해 비빔밥, 삼겹살, 김치찌개 백반, 자장면, 냉면, 삼계탕, 칼국수 등이다.

비빔밥의 가격 상승률이 두 번째로 높았다. 비빔밥 한 그릇의 평균 가격은 지난해 12월 1만1577원에서 올해 9월 1만2000원으로 3.7% 올랐다.

이어 삼겹살(2.3%), 김치찌개 백반(2.2%), 자장면(2.0%), 냉면·삼계탕(각 1.5%), 칼국수(1.2%) 순이었다. 쌀을 주재료로 하는 김밥과 비빔밥의 가격 상승률은 8개 메뉴 평균(2.5%)을 웃돌았다.

조사 대상이 넓은 국가데이터처 자료 등에서도 김밥은 높은 상승률을 보였다. 올해 9월 기준 전체 39개 외식 품목 가운데 전년 동월 대비 소비자물가 상승률이 가장 높은 품목은 도시락(8.4%)이었다. 그 다음 김밥(4.9%)과 생선회(4.5%)가 뒤를 이었다.

반면 햄버거 물가는 전년 동월 대비 1.6% 하락했다. 피자(0.0%)와 커피(0.2%)는 전년과 비슷한 수준을 유지했다.

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