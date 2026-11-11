매장 찾는 손님에 혜택 더한다…무신사·올리브영·스타벅스, 고객 유치 경쟁

물건을 사지 않아도 매장을 방문했다는 이유로 혜택을 받을 수 있다. 온라인 쇼핑에 익숙한 소비자들을 오프라인 매장으로 끌어들이기 위해 유통업체들이 내놓은 새로운 고객 유치 방식이다.

무신사 제공

무신사는 전국 약 90개 매장에서 방문 횟수에 따라 혜택을 제공하는 '무신사 체크인' 이벤트를 운영한다. CJ올리브영도 서울 성수동 일대 여러 매장을 연결하는 체크인 행사를 진행한 바 있다. 스타벅스 역시 매장 방문과 외부 체험 활동을 연계해 한정판 굿즈를 제공하는 이벤트를 선보였다.

공통점은 고객이 매장을 찾을 이유를 상품 할인 외에 하나 더 만들었다는 것이다. 고객 입장에서는 쇼핑과 함께 소소한 혜택을 챙길 수 있고, 기업은 방문객이 여러 브랜드와 상품을 직접 경험하도록 유도할 수 있다.

11일 유통업계에 따르면 무신사는 오프라인 매장 방문 고객을 늘리기 위해 전국 약 90개 매장에서 '무신사 체크인' 이벤트를 운영한다.

참여 방법은 간단하다. 매장에 설치된 체크인 스테이션에 휴대전화를 근거리무선통신(NFC) 방식으로 태그하면 스탬프가 적립된다. 스탬프 10개를 모으면 한 회차를 완주하는 방식이다. 본인인증을 마친 무신사 앱 회원이면 참여할 수 있다.

참여 매장은 무신사 스토어와 무신사 스탠다드, 29CM 오프라인 매장, 잔스포츠·디키즈·챔피온 매장 등이다.

첫 회차를 완주한 고객에게는 무신사 스탠다드 핸드크림과 보조배터리, 무신사머니 포인트 등 약 1만5000원 상당의 혜택이 제공된다. 이후 회차부터는 스탬프를 모을 때마다 포인트가 쌓이며, 완주하면 추가 포인트와 무신사 스탠다드 크루 삭스를 받는다.

무신사는 신규 매장 개점과 재개장 일정에 맞춰 참여 매장을 확대한다. 11일 문을 여는 무신사 뷰티 성수에 이어 12일부터는 무신사 스탠다드 타임스퀘어 영등포점에서도 참여할 수 있다.

이번 행사는 최근 무신사 오프라인 매장 방문객이 늘어나는 상황과 맞물려 있다. 지난 6월 열린 '무진장 여름 블랙프라이데이' 기간 전국 오프라인 매장 방문객은 약 220만명에 달했다. 온라인 중심으로 진행하던 할인 행사를 성수·서울숲 일대와 전국 매장으로 확대하면서 나타난 결과다.

무신사는 방문 고객을 다른 상품군으로 연결하는 효과도 기대하고 있다. 올해 1~10월 무신사 뷰티 신규 구매 고객의 약 83%는 패션 등 다른 상품군에서 구매한 경험이 있는 기존 고객이었다. 패션 매장을 찾은 소비자가 인근 뷰티 매장까지 둘러보도록 유도하겠다는 구상이다.

비슷한 방식은 CJ올리브영도 활용했다.

올리브영은 지난 6월 30일 '올리브영 뷰티맨션 성수' 개점에 맞춰 성수 일대 매장을 연결하는 '올리브영 체크인 랠리 in SEONGSU'를 진행했다.

행사에는 뷰티맨션 성수를 비롯해 올리브영N 성수, 성수연방점, 성수역점, 뚝섬역점 등 5개 매장이 참여했다.

고객이 뷰티맨션을 포함해 두 곳 이상의 매장에서 NFC 태그로 방문을 인증하면 마스크팩 등 사은품을 선착순으로 받을 수 있도록 했다. 행사는 7월 31일까지 운영됐다.

단순히 신제품을 할인하는 데 그치지 않고, 매장 간 이동 자체를 이벤트로 만든 것이다. 소비자가 기존 매장에서 새로운 매장으로 이동하면서 피부 진단과 뷰티 기기 체험 등 상품 구매 외의 서비스도 경험하도록 했다.

올리브영은 지난 6월 뷰티맨션을 개점하면서 성수 중심 상권의 고객 흐름을 북성수까지 확장하겠다는 계획을 밝히기도 했다.

무신사와 올리브영의 방식은 닮았지만 차이도 있다. 올리브영이 성수 일대 5개 매장을 대상으로 정해진 기간에 운영한 행사였다면, 무신사는 전국 약 90개 매장에서 누적 스탬프를 모으는 방식으로 참여 범위를 넓혔다.

스타벅스도 고객의 매장 방문을 외부 활동과 연결해 보상을 제공한 사례가 있다.

스타벅스 코리아는 지난해 9월 26일부터 10월 25일까지 한국관광공사와 함께 '투어스(To Earth, To Us): 로컬 라이딩 챌린지'를 진행했다.

전국 12개 자전거 여행코스 가운데 원하는 곳을 선택해 완주 기록을 인증하면 스탬프가 쌓이는 방식이었다. 적립한 스탬프에 따라 기념 키링과 메달, 스타벅스 파우치, 소프트 쿨러 등의 굿즈를 선착순으로 제공했다.

여기에 매장 방문 혜택도 더했다. 챌린지를 완료한 고객이 뚝섬한강공원점, 망원한강공원점, 더북한강R점 등 지정 매장을 방문해 음료나 푸드를 주문하고 스탬프 인증 화면을 제시하면 우유팩을 재활용해 만든 노트를 선착순으로 증정했다.

무신사나 올리브영처럼 방문 인증만으로 혜택을 주는 방식과는 차이가 있다. 자전거 여행 미션을 완료한 뒤 지정 매장에서 상품을 구매해야 추가 사은품을 받을 수 있었다.

이처럼 유통업체들이 방문 보상에 공을 들이는 것은 오프라인 매장의 역할이 달라지고 있기 때문이다.

온라인에서는 가격과 후기를 비교해 상품을 구매할 수 있지만, 매장에서는 옷을 직접 입어보거나 화장품을 발라보고 향수를 시향할 수 있다. 기업으로서는 고객이 매장에 머무는 동안 기존에 관심을 두지 않았던 상품까지 접하도록 유도할 기회가 생긴다.

특히 여러 매장을 운영하는 기업에는 고객의 이동 자체가 중요하다. 무신사는 패션과 뷰티, 라이프스타일 매장을 연결하고, 올리브영은 성수 일대에 흩어진 매장을 하나의 체험 코스로 묶었다.

방문 혜택은 신규 매장을 알리는 수단으로도 활용할 수 있다. 고객이 보상을 받기 위해 평소 가지 않던 매장을 찾으면 기업은 추가적인 상품 노출 기회를 얻는다.

물론 매장 방문이 곧바로 매출 증가로 이어지는 것은 아니다. 사은품을 받기 위해 방문한 고객이 실제 구매까지 이어지는지, 이벤트가 끝난 뒤에도 다시 매장을 찾는지는 별도로 확인해야 한다.

결국 기업이 기대하는 것은 일회성 방문을 반복 방문과 구매로 연결하는 효과다. 무신사가 전국 단위 체크인 서비스를 도입하면서 오프라인 매장 간 고객 이동을 얼마나 늘릴 수 있을지도 관심을 모은다.

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