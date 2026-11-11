유류세 인하 내년 1월까지 2개월 연장…"유류비 부담 경감"

정부는 이달 말 종료 예정인 유류세 한시적 인하 조치를 2개월 연장한다.



재정경제부는 11일 이형일 부총리 겸 재경부 장관 주재로 열린 비상경제장관회의에서 중동전쟁 불확실성과 고유가 상황에서 국민 유류비 부담을 줄이되 향후 유가 변동성 확대 등에 대응 여력을 고려해 이같이 조치한다고 밝혔다.

전국 주유소 기름값이 25주 연속 하락했지만, 최근 하락 폭이 미미해지면서 사실상 제자리걸음을 이어가고 있다. 사진은 8일 서울의 한 주유소 모습. 연합뉴스

이에 따라 현재와 마찬가지로 유종별로 휘발유 15%, 경유 25%, 부탄 25%의 인하율이 내년 1월 31일까지 적용된다.



리터당 유류세는 인하 전과 비교하면 휘발유가 122원 내린 698원이다. 경유는 145원 낮춘 436원, 부탄은 51원 내린 152원으로 각각 유지된다.



올해 5월부터 이런 인하율이 유지되고 있다.



정부는 산업·물류 등에 필수적인 경유와 소형 트럭 등 서민 연료로 쓰이는 부탄은 상대적으로 높은 인하 폭을 유지한다는 방침이다.



정부는 유류세 인하 조치를 연장하기 위해 교통·에너지·환경세법 시행령 개정안과 개별소비세법 시행령 개정안을 국무회의에 올린 후 시행할 계획이다.

<연합>

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