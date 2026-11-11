물가·연준 '빅스텝' 우려에 뉴욕증시 하락…나스닥 0.7%↓

[로이터=연합뉴스]

10일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 시장 예상치를 웃돈 10월 물가 지표와 연방준비제도(Fed·연준) 고위 인사들의 매파적 발언 여파로 일제히 하락했다.



뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 157.86포인트(0.30%) 내린 52,231.89에 마감했다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 29.01포인트(0.38%) 내린 7,520.93에, 나스닥 종합지수는 187.26포인트(0.74%) 하락한 25,065.87에 각각 거래를 마쳤다.



이날 미 노동부가 발표한 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승, 변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 0.3% 상승하며 예상치를 웃돌았다.



물가 상승 압력이 여전히 견고한 것으로 확인되며 연준의 12월 기준금리 인상에 대한 경계감이 확산했다.



연준 인사들은 잇달아 공격적인 긴축 필요성을 시사했다.



크리스토퍼 월러 연준 이사는 오는 12월 기준금리 인상을 지지한다면서, 인플레이션이 지속될 경우 50bp(1bp=0.01%포인트) 인상하는 '빅스텝' 가능성도 열어놨다.



월러 이사는 "25bp만 인상하는 것은 우리의 신뢰도를 위태롭게 할 수 있다"고 강조했다.



로리 로건 댈러스 연방준비은행(연은) 총재도 "현재 전망을 고려할 때 연방공개시장위원회(FOMC)가 최소 두차례의 25bp 인상을 단행해야 한다는 것은 여전히 명확하다"며 "이번 겨울에는 FOMC가 올가을에 한 것보다 더 빠르게 움직이는 것이 가능할 수도 있다"고 말했다.



시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리 선물시장은 연준이 12월 기준금리를 인상할 가능성을 100%로 보고 있다.



이중 25bp 인상 가능성은 88.5%, 50bp 인상 가능성은 11.5%로 반영했다.



골드만삭스의 린지 로즈너는 "물가 지표가 계속 강하게 나오는 만큼 연준이 더욱 공격적인 긴축 주기를 밀어붙일 수 있다"며 "12월 금리 인상은 우리의 확고한 기본 시나리오"라고 말했다.



블랙록의 릭 리더 역시 "12월 금리 인상은 거의 확실시된다"며 "남은 질문은 25bp 인상일지 50bp 인상일지 여부"라고 설명했다.



이 같은 물가 충격과 긴축 우려로 채권 금리는 급등했다.



통화정책에 민감한 미 2년물 국채 금리는 17bp 이상 급등해 4.73%를 나타냈다.



채권 금리 벤치마크인 미 10년물 국채 금리는 10bp 이상 오른 4.99%로, 심리적 저항선인 5%에 다시 바짝 다가섰다.



미 30년물 국채 금리 역시 동반 상승하며 5.18%까지 올랐다.



젠슨 황 최고경영자(CEO) 관련 스캔들 조사와 대중국 수출 규제 우려가 겹친 엔비디아는 이틀 연속 급락했다.



엔비디아 주가는 5.53% 하락, 시가총액은 지난해 7월 이후 처음으로 4조달러 선을 한때 밑돌기도 했다.



마이크로소프트(MS) 역시 경쟁사의 새로운 AI 오피스 출시 소식에 2.20% 내리고, 알파벳(-0.38%), 애플(-0.62%), SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR·-3.51%) 등 기술주 전반이 약세를 보였다.

<연합>

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