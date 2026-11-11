“비밀연합 자료 없어” vs “조직적 가입 정황 확인”… 與 ‘신천지’ 여진 지속 [투데이 여의도 스케치]

정치는 말이다. 정치인의 신념과 철학, 정당의 지향점은 그들의 말 속에 담긴 메시지를 통해 유권자들에게 전달된다. 누가, 왜, 어떤 시점에 그런 발언을 했느냐를 두고 시시각각 뉴스가 쏟아진다. 권력자는 말이 갖는 힘을 안다. 대통령, 대선 주자, 여야 대표 등은 메시지 관리에 사활을 건다. 사회관계망서비스(SNS) 시대에는 인터넷에 올리는 문장의 토씨 하나에도 공을 들인다. 팬덤의 시대, 유력 정치인의 말과 동선을 중심으로 여의도를 톺아보면 권력의 흐름이 포착된다. 그 말이 때론 정치인에게 치명적인 비수가 되기도 한다. 언론이 집요하게 정치인의 입을 쫓는 이유다.

이성윤 더불어민주당 최고위원. 뉴스1

①신천지 조사 열람한 친청계…“비밀연합 자료 전혀 없어”

더불어민주당의 신천지 교인 집단 입당 의혹을 둘러싼 계파 갈등이 조사 결과 열람 이후 더욱 격화하고 있다. 친정청래계로 분류되는 이성윤 최고위원은 당원정비 태스크포스(TF)의 조사 결과에서 김민석 대표가 전당대회 과정에서 제기했던 ‘반명·분열주의·신천지 비밀연합’의 근거를 찾지 못했다며 김민석 대표에 대한 책임론을 재차 강조했다.

이 최고위원은 10일 민주당 사무총장실에서 조사 결과를 열람한 뒤 “7월부터 석 달간 당을 떠들썩하게 한 신천지 문제가 허탈하기까지 하다”며 “반명·분열주의·신천지 비밀연합이 있었다고 볼 자료는 전혀 없었다”고 밝혔다. 이어 “검사로서 30년간 조사·수사만 했던 사람으로 봤을 때 이 조사 결과를 과연 믿을 수 있는가 의문이 든다”고 말했다.

이 최고위원은 “의혹을 제기할 때는 자료가 없었는데 그 후 이런 자료를 만들어서, 법리적으로 말하자면 알리바이를 구성하려 하는 것 아닌가 생각이 들 정도로 내용이 없다”고도 주장했다. 그러면서 김 대표를 향해 “자신이 무엇을 잘못했는지 구체적으로 말하고 상처받은 당원들에게 직접 사과해야 한다”고 촉구했다.

반면 송영길 의원은 전날 조사 자료를 열람한 뒤 “신천지의 조직적 집단가입 정황이 확인됐다”며 전수조사와 당원 자격 정지·박탈 등 엄정한 조치를 요구했다. 같은 조사 결과를 두고 계파 간 입장이 엇갈리면서 당내 갈등이 장기화하는 모습이다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 10일 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 남정탁 기자

② 증시 급락 책임 공방…與 ‘주가누르기 방지법’ 속도

최근 국내 증시의 변동성이 확대된 가운데 민주당은 국민의힘이 투자자들의 불안을 정쟁에 이용하고 있다고 비판했다. 민주당은 이날 정책의원총회를 열고 ‘주가누르기 방지법’과 의무공개매수제 등 자본시장 관련 입법을 논의했다.

민주당 한병도 원내대표는 이날 원내대책회의에서 국민의힘을 향해 “개미들의 눈물을 정쟁의 수단으로 쓰고 있다”며 “국민의힘 스스로 이번 급락의 원인을 미국발 AI(인공지능) 충격이라고 인정하면서도 모든 책임을 정부에 돌리며, 국민연금의 주식 평가액 하락을 확정 손실처럼 말하고 있다”고 지적했다. 이어 “평가액과 확정 손실은 명확히 구분해야 한다. 정치적 이익 때문에 시장의 공포를 부추겨서는 안 된다”고 덧붙였다.

민주당은 이날 의원총회에서 대주주가 상속·증여세 부담을 줄이려고 주가를 낮게 유지하는 행위를 막기 위한 ‘주가 누르기 방지법’(상속·증여세법 개정안)을 정기국회 안에 처리하기로 했다. 다만 주가누르기 방지법의 구체적인 내용과 의무공개매수제 도입을 두고는 의원들 사이에서 의견이 엇갈리면서 결론을 내리지 못했다.

김성회 원내대변인은 의원총회 후 “주가누르기 방지법 같은 경우 굉장히 다양한 의견이 많이 나와서 이야기를 나눴다”며 “상속·증여세법은 정기국회 안에 처리하고 자본시장법 관련해서는 의견을 모으고 있어 최대한 빠른 시간 안에 처리하도록 노력하겠다는 정도의 입장이 나왔다”고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 10일 청와대 사랑채 앞에서 열린 현장 의원총회에서 규탄사를 하고 있다. 연합뉴스

③野 “이재명 탈옥법”…與 “아스팔트 떠나선 정치 못하나”

국회를 통과한 ‘조작기소 특별검사법안’을 놓고 여야는 공방을 이어갔다. 국민의힘은 이재명 대통령에게 특검법안에 대한 재의요구권 행사를 촉구하며 이틀 연속 청와대 앞에서 장외투쟁에 나섰다. 민주당은 특검에 공소 취소나 기존 재판을 취소할 권한이 없다며 야당의 공세를 거짓 선동으로 규정했다.

국민의힘 장동혁 대표는 10일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 열린 현장 의원총회에서 “이번 특검법은 감옥에 있어야 할 이재명을 꺼내기 위한 이재명 탈옥법”이라며 “이 법에 대해 거부권이 행사되지 않는다면 대한민국 전체가 나서서 거부권을 행사해야 한다”고 말했다. 이어 “다음 총선에서, 다음 대선에서 이재명 정권을 심판해 역사와 법의 심판대에 세울 수 있도록 국민들께서 힘을 주실 것”이라며 “탄핵이 필요하다면 탄핵할 수 있는 힘을 주실 것”이라고 했다.

정점식 원내대표는 특검법안을 “이재명 탈옥 프로젝트”로 규정하며 “공소 취소는 재판 취소, 헌법 취소, 정의 취소이며 정권 취소가 될 것”이라고 주장했다. 특검 파견 대상이 될 수사기관 구성원들을 향해서는 “양심도 의리도 없는 정권의 충견이 되지 말라”며 “만약 여러분이 특검에 가서 공소 취소라는 무도한 사법 내란의 부역자가 된다면, 여러분 또한 훗날 수사 대상이 되고 처벌 대상이 된다는 것을 명심하라”고 경고했다.

반면 민주당 한병도 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “특검은 공소를 취소할 수도 없고 사건 이첩을 요구할 수 없다. 기존 재판을 취소할 권한도 없다”며 “극단의 언어를 앞세우고 민생의 책임을 외면할수록 국민의 신뢰를 잃을 뿐”이라고 비판했다. 한 원내대표는 장외투쟁에 나선 국민의힘을 향해 “아스팔트를 떠나서는 정치를 할 수 없는 것인가”라고도 지적했다.

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