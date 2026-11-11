동작, 반려동물 배설물 수거함 시범 운영

서울 동작구가 반려동물 배설물 무단투기를 막기 위해 공원 두 곳에 배변봉투 수거함을 설치하고 시범 운영에 들어갔다.



동작구는 10일 노량진 2동 장승공원에 1개, 사당 4·5동 까치산공원에 2개 등 총 3개의 수거함을 설치했다고 밝혔다.



구에 따르면 수거함은 공원 주요 출입구와 산책로에 배치했다. 일반 쓰레기가 들어가지 않도록 투입구 크기를 제한하고 전용 개폐장치와 탈취 시스템을 적용했다.



수거함 관리는 반려동물 분변 처리 전문업체가 맡는다. 업체는 주 2~3회 이상 배변봉투를 수거하고 수거함을 세척·소독한다. 수거된 분변은 퇴비로 만들어 재활용할 계획이다.



구는 내년 수거함 확대 설치를 위해 주민 의견을 수렴하고 있다. 지난달 24일 열린 반려견 명랑운동회 참석자를 대상으로 실시한 설문조사에서는 응답자의 68%가 평소 배변봉투 처리에 불편을 느낀다고 답했다. 수거함 설치에 찬성한다는 응답도 86%에 달했다.



류삼영 구청장은 “앞으로도 구민들의 다양한 목소리에 귀 기울여 반려인과 비반려인이 서로 배려하는 성숙한 반려동물 문화를 조성해 나가겠다”고 말했다.

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