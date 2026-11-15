잘나간다고 축배만 들 때 아니다?… ‘짝퉁’에 골머리 앓는 K-푸드 기업들, AI가 지원군 될까 [이슈+]

K-푸드 열풍 속 반갑지 않은 ‘닮은꼴’이 따라붙고 있다. 해외 온라인 쇼핑몰에서 한국 식품의 포장과 디자인을 흉내 낸 듯한 제품들이 판매되고 있지만, 국내 기업이 위조상품을 찾아내고 판매를 막기까지는 적지 않은 시간과 비용이 든다. 이에 한국농수산식품유통공사(aT)가 인공지능(AI)을 활용해 해외 위조 의심 상품을 찾아내고 신고를 지원하는 사업에 나섰다.

15일 중국 온라인 쇼핑몰 타오바오에서 ‘火鸡(칠면조)’를 검색하자 삼양식품의 ‘불닭볶음면’과 포장이 비슷한 중국산 볶음라면들이 눈에 띄었다. 그중 ‘화계왕자(火鸡王子)’라는 제품에는 왕관을 쓴 닭이 불을 뿜는 모습이 그려져 있었다. 검은색 포장에 ‘칠면조 국수’라는 한글 문구까지 적혀 있어 한국어에 익숙하지 않은 현지 소비자들은 한국 제품으로 오인할 수도 있다.

유튜브 채널 ‘제이제이’가 공개한 영상에서 한국산 정품 불닭볶음면(왼쪽)과 중국산 모방 제품이 비교되고 있다. 두 제품은 검은색 포장과 불을 뿜는 닭 캐릭터 등 유사한 디자인을 사용하고 있다. 유튜브 채널 ‘제이제이’ 캡처

불닭볶음면을 닮은 중국산 제품이 발견된 건 이번이 처음은 아니다. 지난해 3월 서경덕 성신여대 교수는 해외 소비자들의 제보를 받아 불닭볶음면을 모방한 중국산 제품을 공개했다. 포장에는 삼양식품 대신 ‘빙고원(BINGOONE)’이라는 업체명이 적혀 있었지만, 닭 캐릭터와 글씨체는 정품과 흡사했다. 제품 뒷면에는 중국산을 뜻하는 ‘MADE IN P.R.C’가 표시돼 있었다.

국내 식품기업이 해외 온라인 쇼핑몰에서 자사 제품을 모방한 듯한 상품을 발견해도 곧바로 판매를 막을 수는 없다. 포장이 비슷하다는 이유만으로 위조상품이라고 단정할 수 없기 때문이다. 상표권이나 디자인권을 보유한 기업이 권리 침해를 뒷받침할 자료를 확보해 해당 쇼핑몰에 판매 중단을 요청해야 한다. 해외에 유통되는 위조 의심 상품을 찾아내는 일부터 신고에 필요한 자료를 준비하는 일까지, 기업들에는 부담이 크다.

aT는 이런 부담을 덜기 위해 지난 2일부터 지원사업 참여기업을 모집하고 있다. AI가 해외 온라인 쇼핑몰에서 위조 의심 상품을 찾아내면 국제 위조방지 전문기관이 판매 중단 신고를 지원하는 방식이다.

aT 수출기반처 식품수출부 관계자는 이날 통화에서 “해외 위조상품에 대응하는 과정이 대기업에도 쉽지 않으며, 인력이 부족한 중소 수출기업에는 더 큰 부담이 될 수 있다”고 설명했다. 또 “자사 제품을 모방한 상품을 발견하고도 신고 방법을 몰라 대응에 어려움을 겪는 기업도 있다”고 전했다.

이번 사업은 중국의 타오바오·티몰·1688과 알리바바닷컴·알리익스프레스, 동남아시아의 라자다 등 6개 온라인 플랫폼을 대상으로 한다.

한국농수산식품유통공사(aT)의 해외 위조상품 대응 지원사업 절차. AI가 위조 의심 상품을 찾아내면 기업이 권리 침해 여부를 확인하고 신고를 승인한다. 국제 위조방지 전문기관의 신고를 거쳐 해외 플랫폼이 최종 판매 차단 여부를 결정한다. 그래픽=Chat GPT 활용 제작

먼저 AI가 기업의 상표권 등 지식재산권 정보를 바탕으로 침해 의심 상품을 찾아낸다. 해당 기업이 건별로 권리 침해 여부를 확인하고 신고를 승인하면, 국제 위조방지 전문기관이 관련 자료를 검토해 해외 플랫폼에 판매 중단을 요청한다.

다만 신고가 접수됐다고 해서 해당 상품의 판매가 곧바로 중단되는 것은 아니다. 최종 차단 여부는 해외 플랫폼이 판단한다. 플랫폼이 자료 보완을 요구하거나 판매자가 이의를 제기하면 권리자인 기업이 추가 자료를 제출해야 한다. 제대로 대응하지 않으면 신고가 취하되거나 차단된 판매 게시물이 복원될 수도 있다.

지원 대상은 국내에서 생산·제조·가공한 식품을 수출하는 기업이다. 대상국의 상표·디자인·특허 등록, 국내 상표 등록, 국내외 저작권 등록, 저작권을 주장할 수 있는 자료 보유 등 네 가지 요건 가운데 하나 이상을 충족해야 한다. 신청기업과 해당 권리의 권리자도 같아야 한다.

중국 온라인 쇼핑몰 타오바오에서 판매 중인 ‘화계왕자(火鸡王子)’ 볶음면. 검은색 포장과 불을 뿜는 닭 캐릭터 등 한국의 ‘불닭볶음면’과 유사한 디자인이 눈에 띈다. 타오바오 판매 페이지 캡처

타오바오·티몰·1688에 대한 지원은 관계회사를 포함한 연간 총수입이 1억달러 이하인 기업으로 제한된다. 수산물 브랜드와 공시대상기업집단 소속 기업 등은 지원 대상에서 제외된다.

aT는 오는 16일 오후 6시까지 신청을 받아 기업 5곳을 선정한다. 기업당 1개 브랜드를 지원하며, 지식재산권 보유 현황과 해외 위조상품 노출 정도, 대응 필요성 등을 평가한다. 신청은 aT 수출지원시스템에서 받는다.

기업 자부담은 없다. AI 모니터링은 다음 달 셋째 주까지 진행될 예정이며, 국제 위조방지 전문기관의 신고 지원 프로그램은 최초 1년간 무료로 이용할 수 있다. 이후 계속 이용하려면 별도 비용이 발생할 수 있다.

aT 관계자는 위조상품의 권리 침해 여부를 확인하고 신고 여부를 결정하는 것은 권리자인 기업의 몫이라며 “AI 모니터링과 전문기관의 신고 지원을 연계해 기업의 대응 부담을 줄이고, 해외에서 K-푸드 브랜드를 보호할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

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