김상일 경북도의원, 칠곡 이주배경 학생들의 안전 관리·관심 당부

경북도의회 교육위원회 김상일 의원(포항3)은 10일 경북교육청 칠곡교육지원청 행정사무감사에서 장기 미인정결석 학생 및 이주배경학생이 늘고 있는 만큼 학생 개개인의 상황을 세심하게 살펴 달라고 주문했다고 밝혔다.

특히 석적초등학교의 돌봄교실 신청 대비 참여율이 낮은 점을 지적하며, 미참여 학생을 확인하고 참여를 독려해 달라고 당부했다.

김상일 경북도의원

도교육청 자료에 따르면 칠곡의 장기 미인정결석 학생은 지난해 5명에서 올해 11명으로 늘었다. 이는 같은 기간 경북 전체 342명에서 325명으로 줄어든 것과 대조적이다.

김 의원은 보호자와 연락이 잘 닿지 않는 장기 결석 학생이 범죄에 노출되는 사례를 언급하며, 교직원이 해당 학생을 직접 방문한 적이 있는지 질의했다.

이어 학생의 안전을 확인하고 지속적인 관심을 기울여 달라고 주문했다.

또한 칠곡의 이주배경학생이 지난해 687명에서 올해 751명으로 늘어 전체 학생의 7.1%를 차지하는 점을 짚으며, 방학 중 부모의 출신 국가를 방문하는 등 다양한 생활 여건을 고려해 학생들을 세심하게 살펴 달라고 당부했다.

방과 후 돌봄과 관련해서는 석적초교의 참여 현황을 짚었다.

칠곡초등학교 21곳 중 20곳은 오후 돌봄과 틈새돌봄 신청 학생이 모두 참여한 반면 석적초는 오후돌봄 51명 중 35명, 틈새돌봄 31명 중 15명이 참여하는 등 지역 내 신청 대비 미참여 32건이 모두 석적초교에 집중됐다고 강조했다.

김상일(사진) 의원은 "돌봄에 참여하지 않는 학생들의 방과 후 생활을 학교가 일일히 파악하기 어려울 수 있다"며 "미참여 학생의 상황을 확인하고 참여를 독려해 달라"고 당부했다.

또 "아울러 돌봄 대기자가 있는지도 함께 확인해 달라"고 요청했다.

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