열대어가 제주서 알까지 낳았다… “수온 상승 등 영향 추정”

제주 바다에서 열대·아열대성 어류 5종이 국내에서 처음 확인됐다. 이 중 1종은 제주 토종 어류와 산란장을 공유하며 알을 낳는 모습까지 포착됐다.

기후에너지환경부 산하 국립호남권생물자원관은 올해 4월부터 최근까지 제주도 인근 바닷가에서 잠수 조사를 실시해 국내 미기록 어류 5종을 발견했다고 11일 밝혔다.

연두자리돔. 국립호남권생물자원관 제공

새로 확인된 어류는 붉은망사거울돔(동갈돔과), 얼룩무늬양태(양태과), 연두자리돔(자리돔과), 작은점세모망둑(망둑어과), 등점나비고기(나비고기과)다. 국명은 모두 가칭이다. 국가생물종목록 등재 후 확정된다.

연구진은 연두자리돔 같은 경우 기존 제주 어종인 자리돔과 산란장을 공유하며 산란하는 모습을 확인했다. 연두자리돔이 일시적 유입을 넘어 제주 바다에 정착할 가능성에 주목하고 있다. 연두자리돔은 지난 6월16일 제주 남부에서 2개체가 확보됐다. 원래 일본 남부와 필리핀에 분포한다.

등점나비고기. 국립호남권생물자원관 제공

5종은 모두 필리핀, 타이완, 오키나와 등 연중 수온이 높은 열대·아열대 해역에 주로 사는 남방계 어류다. 생물자원관은 최근 우리나라 주변 바닷물의 수온 상승과 따뜻한 해류의 영향으로 이들 어류가 제주 인근에 유입됐을 가능성이 높다고 추정했다.

이번 조사는 생물자원관과 제주대학교 해양과학대학 연구진이 매월 수중 탐사를 하는 방식으로 진행됐다.

종별로 보면 붉은망사거울돔은 4월7~8일 제주 남부에서 3개체가 발견됐다. 수컷이 수정란을 입 안에 넣어 부화할 때까지 보호하는 습성이 있다.

얼룩무늬양태는 4월11일 2개체가 확보됐다. 모래바닥에 몸을 파묻고 생활한다.

얼룩무늬양태. 국립호남권생물자원관 제공

작은점세모망둑은 7월21일, 등점나비고기는 8월22일 각각 1개체가 발견됐다. 등점나비고기는 제주 북부 포구 주변 수심 3m 안팎의 암초 그늘에서 발견된 어린 개체다.

생물자원관은 표본의 형태와 유전정보 등을 추가 분석하기로 했다. 이후 학술대회 발표와 학술지 논문 게재를 통해 학계에 보고할 예정이다. 국가생물종목록에 등재한 뒤 국가 생물자원으로 관리한다. 제주 바다를 중심으로 장기 모니터링 체계도 마련한다는 방침이다.

박진영 국립호남권생물자원관장은 “이번에 제주 바다에서 발견된 국내 미기록 어류는 우리나라 도서·연안의 생물다양성 변화를 보여주는 중요한 신호”라며 “새로 유입되는 생물종의 현황뿐 아니라 서식 분포 변화를 지속적으로 추적해 기후변화에 따른 도서·연안의 생물다양성 변동에 선제적으로 대응해 나가겠다”고 밝혔다.

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