“시민 안전 지킬 인력 공백 채워 달라”… 서울교통공사 노조, 25일 총파업 예고

“11월 25일 예고한 총파업은 가벼운 엄포가 아닙니다. 전국 철도·지하철 노동자가 시민의 안전을 지키기 위해 함께 멈추는 거대한 연대의 흐름입니다.”

김정섭 서울교통공사노동조합 위원장이 10일 서울 종로구 전태일기념관에서 열린 2026년 임단협투쟁 관련 미디어 간담회에서 기자들의 질문에 답하고 있다. 윤선영 기자

서울교통공사 제1노조인 서울교통공사노동조합의 김정섭 위원장은 10일 서울 종로구 전태일기념관에서 열린 2026년 임단협투쟁 관련 미디어 간담회에서 “공사와 서울시에 대화나 전향적인 타결의 기미가 보이지 않는다면 이달 25일부터 총파업 총력 투쟁을 무기한 진행할 계획”이라고 말했다.

이번 총파업은 한국노동조합총연맹 소속 제2노조인 서울교통공사통합노조(통합노조)와 함께 추진한다. 이에 앞서 대학수학능력시험 다음 날인 20일 주간 근무부터 준법투쟁에 돌입한다. 공항철도·GTX-A 노조도 같은 날 준법투쟁에 나서고 코레일 철도노조는 23일부터 동참할 예정이라 수도권 출퇴근길 불편이 이어질 전망이다

핵심 쟁점은 인력 충원이다. 노조는 공사와 서울시에 2212명 인력 감축 계획을 철회하고 총 785명에 이르는 현장 인력 공백을 채우라고 요구했다. 785명은 정원 대비 결원 311명과 육아휴직 등에 따른 장기 결원 443명, 승무 분야 정년퇴직 인력 31명을 합친 규모다. 김 위원장은 “대중교통 수요는 이미 코로나19 이전으로 회복했다”며 “정원을 늘려 달라는 게 아니라 공백을 채워 현재의 서비스를 유지할 수 있게끔 해달라는 것”이라고 강조했다.

임금은 당초 5.2% 인상을 요구했으나 교섭 타결을 위해 정부 지침에 따른 3.5% 인상을 수용하겠다고 밝혔다. 이와 함께 현장 2인 1조 의무화 등 제도 개선과 무임수송 등 보편적 교통복지 제공에 대한 국가의 재정 지원을 촉구했다.

노사는 지난 6월 18일 첫 임금·단체교섭 이후 총 22차례 협의했으나 합의에 이르지 못했다. 노조는 9월 29일 교섭 결렬을 선언하고 서울지방노동위원회에 노동쟁의 조정을 신청했지만 여기서도 이견을 좁히지 못해 지난 2일 조정 중지 결정이 내려졌다. 노조는 지난 2일부터 5일까지 노조원을 대상으로 실시한 쟁의행위 찬반투표에서 쟁의권을 확보했다. 재적 조합원 9201명 중 7782명(84.6%)이 투표에 참여했으며 투표자의 86.3%인 6715명이 찬성했다. 통합노조와 3노조인 올바른노조도 노조원을 대상으로 같은 내용의 투표를 진행해 각각 찬성률 80.8%와 94.9%를 얻었다. 다만 노조는 올바른노조와는 구체적인 파업 일정을 사전 공유하거나 합의하지는 않았다고 설명했다.

서울교통공사노동조합이 10일 서울 종로구 전태일기념관에서 열린 미디어 간담회에서 제시한 임단협 관련 핵심 요구. 윤선영 기자

20일부터 시작하는 준법투쟁은 운행·작업 과정에서 안전 규정을 엄격하게 지키는 방식이다. 노조는 2인 1조 업무 규정 준수와 1인 출동·작업 금지 등을 주요 방안으로 제시했다. 세부 지침으로는 차량 분야의 특별·일제·돌발 점검과 근무시간 외 작업 거부, 기술 분야의 출퇴근 시간 준수와 업무시간 외 지시 거부 등을 검토하고 있다. 승무 분야에서는 열차시각표상 도착·출발 시각을 준수하고 생리현상 발생 시 화장실을 이용할 권리를 보장하는 방안 등을 제시했다.

노조는 총파업 전까지 언제든 교섭을 재개할 수 있다며 대화의 여지를 열어뒀다. 김 위원장은 “정원 내 채용이나 육아휴직자 대체 채용조차 채용 공고를 내려면 서울시의 사전 승인이 있어야 한다”며 “내일이라도 언제든 협상을 재개할 수 있다는 입장으로 공사와 서울시에 대화를 촉구하고 있다”고 말했다.

공사 관계자 역시 “파업이 시민 불편으로 이어지지 않도록 노조와 대화 창구를 열어두고 상호 신뢰 하에 성실히 교섭에 임하겠다”고 밝혔다. 인력 감축과 관련해서는 “노사는 지난해 12월 안전사고 근절과 인력 운영 개선 등을 위해 조직진단 실시에 합의했다”며 “올해 5월부터 진행 중인 조직진단 결과에 따라 안전이 확보되는 인력 운영 방안을 마련하겠다”고 부연했다.

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