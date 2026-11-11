국내 연구진, 폴더블폰 엿보기 방지 기술 개발

국내 연구진이 휴대전화의 화면 반사를 활용해 개인정보를 지키는 기술을 고안했다.



포스텍(포항공대)은 컴퓨터공학과 황인석 교수, 이규식 석사 연구팀이 한국과학기술원(KAIST) 전산학부 한준 교수와 함께 폴더블폰의 두 화면 사이에서 생기는 반사를 활용해 주변 사람의 엿보기를 막는 기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

황인석(왼쪽부터), 한준

버스처럼 많은 사람이 타는 곳에서는 남의 휴대전화 화면을 엿보거나 심지어 개인정보를 빼내는 사례가 빈번하게 발생하고 있다. 연구팀은 폴더블폰을 노트북처럼 반쯤 접으면 한쪽 화면의 빛이 맞은편 화면에 거울처럼 비치는 점에 주목했다.



연구팀은 이러한 점을 응용해 화면에 띄울 숫자를 따로 봐서는 무슨 내용인지 알 수 없는 두 장의 이미지로 쪼개 양쪽 화면에 나눠 띄우는 방식을 도입했다. 이 기술은 사용자 눈에는 직접 보이는 이미지와 반사된 이미지가 딱 겹치며 원래 숫자가 나타나지만 다른 각도에서 보는 사람에게는 두 조각이 어긋나 뒤죽박죽 무늬로만 보이게끔 했다. 사용자가 고개를 조금 움직이더라도 스마트폰 앞면 카메라가 사용자 눈 위치를 실시간으로 따라가면서 휴대전화기가 접힌 각도까지 계산해 두 이미지의 위치와 모양을 그때그때 바꿔준다.



이 기술은 특수 필름이나 추가 장치 없이 현재 판매되는 폴더블폰에 소프트웨어를 도입하면 구현할 수 있다. 실험 결과 기존 보호 필름은 좌우 30도에서도 숫자 대부분 읽을 수 있지만 연구팀의 기술은 사용자 시선에서 7.5도만 벗어나도 숫자를 알아볼 수 없게 설계됐다.

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