한화에어로, 선박용 수소연료전지 상용화 박차

한화에어로스페이스가 한국선급(KR)으로부터 국내 최초로 선박용 수소연료전지의 형식승인을 획득했다. 선박용 수소연료전지가 선급 형식승인을 받은 것은 세계에서 다섯 번째다.



10일 한화에어로스페이스에 따르면 형식승인은 제품이 국제 해상 기술 표준과 선급 규정에 적합하다는 것을 공인받는 절차다. 이 인증 없이는 수소연료전지를 선박이나 시추선 등 해양구조물에 탑재할 수 없다.



한화에어로스페이스는 진동, 경사 등 다양한 변수가 있는 해상 환경시험을 거쳐 한국선급에서 진행한 제조 공정과 품질 관리 체계 등에 대한 심사를 통과해 인증 획득에 성공했다.



형식승인을 받은 수소연료전지 시스템의 에너지 효율은 정격출력 200킬로와트(㎾)에서도 50%를 넘는다. 효율이 높으면 연료비를 줄일 수 있고 같은 양의 연료로 더 멀리 운항할 수 있다.



한화에어로스페이스는 상업용 선박을 중심으로 수소연료전지 탑재를 추진하고 국내 실적을 바탕으로 해외로 사업을 넓혀갈 계획이다.

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