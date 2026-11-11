사원증 댈 때마다 자동 기부… 임직원 일상 스며든 ‘나눔문화’

#A양의 어머니는 아이가 생후 7개월이 됐을 무렵 청천벽력 같은 소식을 들었다. 딸의 청각에 이상이 있다는 사실을 알게 된 것. 그때부터 어머니의 시간은 병원과 병원 사이를 오갔다. 초등학교에 들어가서도 걱정은 끝나지 않았다. 수업 도중 아이가 울먹이며 전화를 걸어오면 어머니는 하던 일을 내려놓고 학교로 달려가야 했다. 그런 가족에게 최근 청각 보조기 ‘와우’가 도착했다. 보낸 이는 얼굴 한 번 본 적 없는 삼성 임직원들이었다. 더 정확히 말하면, 점심을 먹으러 가던 길, ‘나눔키오스크’에 사원증을 갖다 댄 수많은 몇 초가 모인 결과였다. 어머니는 감사 편지에 “이번 후원은 그 어떤 세상의 선물과도 비할 수 없이 고맙고 감사하다”며 “그동안 고생했다고 말해주는 위로이자 앞으로 잘할 수 있다고 말해주는 격려”라고 적었다.

나눔키오스크는 임직원이 사원증을 접촉하면 한 번에 1000원씩 기부되는 삼성전자의 사회공헌 플랫폼이다. 삼성전자 직원이 ‘나눔키오스크’에 사원증을 대고 기부를 하고 있다.

삼성전자 제공

삼성의 대표 사회공헌활동(CSR) 프로그램인 나눔키오스크가 올해로 11주년을 맞았다. 나눔키오스크는 임직원이 사원증을 접촉하면 한 번에 1000원씩 기부되는 플랫폼이다. 마음이 생겼을 때 바로 기부할 수 있도록 문턱을 낮춘 것이 특징이다. 삼성은 나눔키오스크 덕분에 임직원의 일상에 나눔 문화가 정착됐다고 밝혔다.



10일 삼성에 따르면 나눔키오스크는 2015년 삼성전자 구미사업장 임직원들의 제안으로 도입됐다. 기부를 위해 따로 시간을 내지 않아도, 누군가를 돕고 싶은 마음이 드는 바로 그 순간 참여할 수 있게 하자는 아이디어였다. 키오스크는 사업장 내 산책길과 구내식당처럼 임직원들이 매일 오가는 길목에 놓였다. ‘가벼운 기부’는 입소문을 타고 번졌다. 2016년 수원 디지털시티를 시작으로 평택·온양 캠퍼스 등으로 퍼졌다. 현재 삼성 관계사 23곳은 국내 113대, 해외 43대를 포함해 총 156대의 나눔키오스크를 운영하고 있다. 지금까지 모인 기부금은 144억6000만원으로, 기부금은 희소질환과 장애, 질병 등으로 어려움을 겪는 아동 5137명에게 전달됐다.



나눔키오스크가 남긴 가장 큰 의의는 ‘나눔의 일상화’다. 기부를 회사의 일상 문화로 만들었다. 9년 동안 매달 평균 50회 넘게 키오스크에 사원증을 대 온 공민준 프로는 “점심, 저녁을 먹으러 갈 때마다 사원증을 접촉하다 보니 나눔키오스크가 이제는 일상의 습관이 됐다”고 전했다.



후원을 받은 가정들의 감사편지도 이어지고 있다. 뇌병변 발달장애 자녀를 둔 한 부모는 “잠을 이루지 못해 우는 날이 많던 아이가, 후원으로 필요한 지원을 받은 뒤로 편안하게 잠들기 시작했다”면서 “잠깐씩이지만 스스로 앉아 있기도 했다. 단순한 몸의 변화가 아니라 우리 가족에게는 희망의 시작이었다”고 기뻐했다. 어려운 집안 형편에 동생들까지 돌보며 교사의 꿈을 키워 온 B씨는 나눔키오스크 기부 덕분에 한숨을 돌렸다. 그는 “동생들이 편안한 마음으로 학원에 다닐 수 있게 돼 감사하다”며 “좋은 교사가 되어 아이들에게 세상을 넓게 보여주는 사람이 되겠다”고 다짐했다.



삼성은 CSR을 일방적으로 베푸는 시혜가 아니라 함께 성장하기 위한 호혜의 활동이자, 지속가능한 미래를 위한 성장 전략으로 보고 있다. 나눔키오스크처럼 임직원이 기획하고 참여하는 ‘임직원 주도형 CSR’을 강조하는 것도 회사 구성원이 사회와 함께 발전해야 한다는 경영 철학과 닿아 있다. 삼성 관계자는 “삼성은 ‘함께가요 미래로’라는 비전 아래 다양한 상생협력 활동을 펼치고 있다”며 “앞으로도 우리 사회와의 동행을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

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