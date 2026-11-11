변동형 금리, 고정형 추월… 주담대 역전에 차주 ‘고민’ [경제 레이더]

은행권 주택담보대출 변동형 금리가 최근 빠르게 오르면서 고정형(5년 고정 후 변동) 금리를 추월했다. 연초 이후 줄곧 변동형 금리가 고정형보다 낮아 3분기 신규 대출 60% 이상이 변동형을 택했으나, 이달 들어 변동형 금리가 급격히 오르면서 차주들의 셈법이 복잡해졌다.



금융권에 따르면 5대(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 은행의 10일 기준 주담대 6개월 변동형 금리는 연 4.38~6.38%로 집계됐다. 고정형 금리는 연 4.38~6.34%로 변동형보다 상단이 0.04%포인트 낮았다.

서울 시내에 설치된 시중은행 현금자동입출금기(ATM). 연합뉴스

불과 3주 전인 지난달 중순까지만 해도 고정형 금리가 더 높았다. 지난달 22일 기준 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 연 4.63~6.66%, 6개월 변동형은 연 4.41~6.51%로 고정형 금리 상단과 하단이 각각 0.15%포인트, 0.22%포인트 높았다.



통상 고정금리는 향후 금리가 오를 위험을 반영해 변동금리보다 높게 형성되는 경향이 있으나 최근 장단기 시장금리가 다른 방향으로 움직이면서 역전 현상이 나타났다. 금융투자협회 채권정보센터에 따르면 고정형 주담대 금리의 지표가 되는 은행채 5년물(무보증·AAA) 금리는 9일 기준 연 4.057%로 지난달 22일(4.304%)보다 0.247%포인트 떨어졌다. 은행채 5년물 금리는 중동 지역 불확실성에 9월15일 연 4.655%까지 치솟아 3년 만에 최고치를 기록했으나 이후 내림세다.



반면 변동형 금리 지표인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)는 높은 수준을 이어가고 있다. 지난 9월 신규취급액 기준 코픽스는 연 3.43%로 2024년 6월(3.52%) 이후 2년3개월 만에 최고치를 기록했다.



올해 주담대 변동 금리 대출 비중이 급격히 늘어난 가운데 금리 역전이 벌어지면서 차주들의 고민이 늘고 있다. 한국은행에 따르면 지난 9월 주담대 신규취급액 중 변동금리 비중은 65.8%에 달했다. 신규 주담대 중 변동금리 비중은 지난해 9월만 해도 8.5%에 불과했으나 올해 들어 급격히 늘어 7월에는 68.1%까지 올라섰다.

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