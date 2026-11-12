이소라의 이별 담긴 ‘바람이 분다’까지…45곡 권리 압류, ‘저작인접권’ 뭐길래 [이슈+]

가수 이소라가 대표곡 ‘바람이 분다’ 등 45곡의 음반 관련 저작인접권을 두고 전 소속사 대표를 상대로 압류명령을 받아냈다. 오랜 시간 직접 가사를 쓰고 앨범 제작에도 참여해 온 이소라지만, 이번 법적 조치의 대상은 음악을 창작하고 노래한 권리와 구별되는 음반 관련 권리다. 이번 법적 조치를 이해하려면 먼저 ‘저작인접권’이 무엇인지 알아야 한다.

지난 10월17일 GMF 페스티벌에서 공연 중인 가수 이소라. GMF가 제공한 원본 사진을 인공지능(AI)으로 색보정하고 재구성한 이미지. GMF 제공·챗GPT 생성

이소라의 현 소속사 마레힘엔터테인먼트는 지난 10일 공식 입장문을 통해 지난 2월 전 소속사 세이렌의 김모 전 대표를 상대로 압류명령을 신청해 법원의 인용 결정을 받았다고 밝혔다. 대상에는 정규 6집 ‘눈썹달’과 7·8집, 리메이크 음반 등 45곡의 관련 권리가 포함됐다.

소속사는 “오랜 시간 함께해 온 전 소속사였지만, 여러 상황을 종합적으로 고려한 결과 더 이상 신뢰관계를 유지하기 어렵다고 판단했다”며 “아티스트의 정당한 권리와 음악적 자산을 보호하기 위해 필요한 법적 절차를 진행하고 있다”고 밝혔다.

한 곡에는 여러 권리가 얽혀 있다. ‘바람이 분다’를 예로 들면 가사를 쓴 이소라에게는 작사 저작권이, 곡을 만든 이승환(더 스토리)에게는 작곡 저작권이 발생한다. 이소라는 노래를 부른 사람으로서 ‘실연자의 저작인접권’도 갖는다. 여기에 녹음물의 최초 제작을 전체적으로 기획하고 책임진 사람이나 회사에는 별도의 ‘음반제작자 저작인접권’이 생긴다.

이소라가 직접 프로듀싱하고 전곡 작사에 참여한 정규 6집 ‘눈썹달’(왼쪽부터), 7집, 8집 앨범. 세계일보 자료사진

이번 압류 대상에 포함된 정규 6·7·8집은 모두 이소라가 직접 프로듀싱하고 전곡 작사에 참여한 앨범이다. 대표곡 ‘바람이 분다’가 수록된 2004년 정규 6집 ‘눈썹달’에서는 12곡의 가사를 모두 썼을 뿐 아니라 앨범의 세부 구성에도 공을 들였다. 천으로 감싼 재킷에 눈썹달 모양의 자수를 놓고 별은 큐빅으로 표현했으며, 디올의 동명 향수에서 영감을 받은 6번 트랙 ‘듄’의 가사 페이지에는 실제 향수의 향도 입혔다. 이소라는 이 앨범으로 2005년 한국대중음악상 올해의 음악인 여자 부문을 수상했다.

2008년 발매된 정규 7집 역시 작품성을 인정받았다. 별도의 앨범 제목 없이 발매됐으며, 수록곡에도 제목 대신 이소라가 직접 그린 그림을 붙여 듣는 사람이 각자의 감상에 따라 제목을 지을 수 있도록 했다. 이 앨범은 2010년 제7회 한국대중음악상에서 최우수 팝 음반과 최우수 팝 노래(‘Track 8’) 등 2개 부문을 수상했다.

이소라가 직접 그린 그림으로 곡 제목을 대신한 정규 7집의 수록곡 목록. 세계일보 자료사진

이처럼 이소라는 작사뿐 아니라 앨범의 구성까지 직접 챙겼다. 하지만 음악적 프로듀싱과 음반제작자의 법적 권리는 구분해야 한다. 한국저작권위원회 관계자는 12일 세계일보와의 통화에서 “이소라와 전 소속사 간 계약서를 확인하지 못해 정확한 권리관계를 단정하기 어렵다”면서도 “가수가 직접 프로듀싱했다고 해서 음반제작자의 저작인접권까지 자동으로 갖는 것은 아니다”라고 설명했다.

저작권법상 ‘음반제작자’는 녹음물의 최초 제작을 전체적으로 기획하고 책임진 사람이나 회사로, 해당 녹음물에 대한 저작인접권을 갖는다. 음악업계에서는 완성된 원본 녹음물을 ‘마스터’라고 부른다. 이를 복제하거나 유통하는 등의 권리를 흔히 ‘마스터권’이라고 하며, 법적으로는 음반제작자의 저작인접권과 밀접하게 연결된다.

한국대중음악상 공식 자료에는 ‘눈썹달’의 제작사가 세이렌으로 기재돼 있다. 이소라의 오랜 매니저였던 김씨는 세이렌의 대표로, 이번 압류 대상인 음반 관련 저작인접권을 보유한 것으로 알려졌다.

지난 2020년 한정판으로 재발매된 이소라의 정규 6집 ‘눈썹달’ LP 블랙반. 사진=이수민 기자

중요한 것은 이러한 음반제작자의 저작인접권이 양도할 수 있는 재산적 권리라는 점이다. 저작권법 제88조에 따라 저작인접권은 전부 또는 일부를 다른 사람에게 넘길 수 있다. 음반을 처음 제작한 회사와 현재 권리자가 다를 수 있다는 의미다.

음반제작자의 권리는 기존 녹음물을 활용할 때 중요해진다. 가령 이소라가 공연장에서 ‘바람이 분다’를 다시 부르는 것과 과거 녹음한 음원을 LP로 재발매하는 것은 다르다. 음반제작자의 권리가 다른 사람에게 있더라도 가수가 무대에서 자신의 노래를 부르는 데 그 권리자의 허락을 받을 필요는 없다. 반면 기존 음원을 재발매하거나 온라인으로 유통하려면 음반제작자를 비롯한 관련 권리자의 허락이 필요하다.

이소라의 대표적 명반으로 꼽히는 ‘눈썹달’은 발매 16년 만인 2020년 한정판 LP로 재발매됐다. 당시 13만5000원이라는 높은 가격에도 일부 판매처에서는 예약 판매 시작 1분 만에 매진됐으며, 한정 수량 3000장도 빠르게 소진됐다.

이처럼 발매된 지 오래된 음반에도 높은 수요가 이어지는 만큼 이소라의 음반 관련 저작인접권은 상당한 경제적 가치를 지닐 수 있다. 해당 권리가 제3자에게 양도되면 기존 음원의 재발매와 유통에 관한 권리관계도 달라질 수 있다.

이번 압류명령은 전 대표가 대상 권리를 임의로 처분하지 못하도록 제한하는 조치다. 다만 압류됐다고 해서 권리가 곧바로 이소라에게 이전되는 것은 아니다. 권리를 직접 확보하려면 별도의 법적 절차나 당사자 간 합의 등이 필요할 수 있다.

현재 압류 신청의 구체적인 법적 근거와 양측의 권리·채권 관계는 공개되지 않았다. 소속사는 관련 절차가 진행 중이라며 확대 해석을 자제해 달라고 요청했다.

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