삼성화재, 英 특수보험사 인수… 수익원 다변화

삼성화재가 영국 특수보험사 캐노피우스의 경영권을 인수한다. 국내 개인보험 중심의 사업 구조에서 벗어나 해외 특수보험 시장을 기반으로 수익원을 다변화하고 글로벌 경쟁력을 확보하려는 포석이다.



삼성화재는 10일 글로벌 투자회사 KKR이 운용하는 펀드 및 한국투자공사(KIC)와 함께 캐노피우스의 잔여 지분 60%를 인수하는 계약을 전날 체결했다고 밝혔다. 전체 인수 규모는 약 3조원으로, 이 중 삼성화재가 2조2647억원을 부담한다. 이번 거래로 삼성화재는 지분 40.6%를 추가로 취득해 전체 지분율을 80.6%까지 늘린다. 2019년 첫 지분 투자 이후 7년 만에 경영권을 확보하게 된 것이다.

향후 연결 자회사로 편입되면 보유 지분만큼만 이익으로 잡히던 방식에서 벗어나 캐노피우스의 전체 보험수익과 손익이 연결재무제표에 반영된다. 삼성화재는 이를 통해 현재 10% 수준인 해외사업 비중을 20%대 중반까지 확대할 계획이다.



영국 로이즈(특수보험시장) 상위권 보험사인 캐노피우스는 항공·해상·에너지·사이버 위험과 자연재해 등 특수보험과 재보험을 주로 취급한다. 지난해 수입보험료는 44억8400만달러(약 6조5000억원), 세전이익은 5억5300만달러(약 8000억원)를 기록했다.



삼성화재가 경영권 인수에 나선 것은 포화 상태에 이른 내수시장의 한계를 극복하기 위해서로 풀이된다. 자동차·실손보험 손해율 상승 등으로 국내 영업만으로는 성장을 이어가기 어려워진 상황에서, 캐노피우스의 위험 평가 역량과 북미·유럽·아시아 영업망을 확보해 사업 영역을 넓힌다는 구상이다.



삼성화재 이문화 사장은 “캐노피우스와 삼성화재가 지난 7년간 쌓아온 신뢰와 협력을 바탕으로 양사의 강점을 결합해 로이즈 내 경쟁력을 강화하고 미국 시장 확대 등 글로벌 성장기회를 적극적으로 발굴해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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