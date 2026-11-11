국제수로기구 첫 해외 기술조직 부산에 둥지

부산이 글로벌 해양정보 국제표준을 이끌 핵심 거점으로 부상한다. 국제수로기구(IHO)의 첫 해외 기술전담조직인 ‘IHO 인프라센터’가 부산에 들어서면서 차세대 해양정보 국제표준 개발과 운영을 주도할 기반을 마련했기 때문이다.



부산시는 10일 부산 남구 부산국제금융센터2(BIFC2)에서 IHO 인프라센터 개소식을 개최했다. IHO 인프라센터는 2024년 10월 한국 설치가 승인된 데 이어 지난해 10월 부산 설치가 결정됐다. 이후 올해 4월 IHO 총회에서 관련 규정과 부산 설치가 최종 승인됐다.

이번에 문을 연 인프라센터는 1921년 IHO의 전신인 국제수로국이 설립된 이후 본부가 있는 모나코를 벗어난 지역에 설치되는 첫 공식 기술전담조직이다. IHO 정식 조직으로 편입돼 차세대 디지털 해양정보 국제표준인 ‘S-100’의 개발·관리와 표준 개발 인프라 운영, 전자해도 항해장비의 형식승인 지원 등을 맡는다.



특히 인프라센터는 국제 해양정보 표준의 전환을 뒷받침하는 핵심 역할을 수행한다. 기존 전자해도(S-57)가 수심과 암초, 항로표지 등 정적인 정보 위주로 구성됐다면 차세대 표준인 S-100은 조석과 조류, 기상, 해상교통, 해양환경 등 다양한 정보를 통합해 제공할 수 있다. 선박이 운항 중 실시간 해양정보를 활용할 수 있어 항해 안전성을 높이고 해양 모빌리티 기술 발전에도 기여할 것으로 기대된다.



국제해사기구(IMO)는 S-100 기반 선박 항해체계 도입을 결정하고, 올해 시범서비스를 거쳐 2029년부터 선박 탑재를 의무화할 계획이다. 이에 따라 국제적으로 통용되는 해양정보 표준과 관련 기술의 개발·검증 수요도 커질 전망이다. 부산에 인프라센터가 들어서면서 국내 해양정보 기술과 기업들이 국제표준 개발 및 관련 시장에 참여할 수 있는 기반이 확대될 것으로 보인다.



시는 인프라센터의 안정적인 운영을 지원하는 한편 지역 기업과 연구기관, 대학을 연계한 기술협력 및 전문인력 양성 사업을 발굴할 계획이다.

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