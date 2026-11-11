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전북도, 워싱턴주와 새만금 투자 논의

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전주=김동욱 기자 kdw7636@segye.com

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경제사절단에 산업 현황 소개
청정에너지 등 경제 교류 기대

전북도와 미국 워싱턴주가 새만금 투자 여건을 공유하고 청정에너지와 인공지능(AI) 등 미래산업 분야 경제협력 방안에 대해 머리를 맞댔다. 20년 넘게 이어온 양 지역의 우호관계를 행정·인적 교류에서 산업·투자 분야로 넓히는 계기가 될지 주목된다.

전북도는 10일 새만금투자전시관에서 데니 헥 워싱턴주 부지사를 비롯한 경제사절단을 만나 새만금의 산업·투자 환경과 양 지역 간 협력 가능성을 살폈다고 밝혔다. 워싱턴주 경제사절단은 8일부터 3박4일 일정으로 방한해 새만금 사업과 전북의 주요 산업·투자 여건을 살피고 있으며, 이날 자리에는 고정삼 전북도 피지컬AI경제부지사와 데니 헥 부지사 등 양측 관계자 20여명이 참석했다. 전북도는 새만금의 투자 여건과 주요 산업 현황을 소개하고, 수소·재생에너지 등 청정에너지를 비롯해 항만·물류, 조선산업, 농업, AI 데이터센터 분야의 정책 방향과 협력 방안을 논의했다. 도는 이번 협의를 계기로 기존 행정·인적 교류를 미래산업과 경제 분야로 확대하고, 실질적인 협력 기반을 강화할 방침이다.


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