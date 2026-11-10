박수현·장기수, 90분 조찬회동 ‘천안 공간혁신’ 밑그림 공감

박수현 충남지사와 장기수 천안시장이 1시간 30분에 걸친 조찬 회동에서 천안의 산업·교통·정주 체계를 새롭게 짜는 ‘공간 재구조화’ 구상에 뜻을 모았다. 개별 사업을 나열하는 데 그치지 않고 직산역과 천안역 일대 개발, 성환 종축장 이전 부지 국가산단조성, 천안아산역 선로 하부공간과 R&D 집적지구를 연결해 천안을 인구 100만 시대의 대한민국 중심도시로 키우겠다는 구상이다.

박수현(왼쪽)충남지사와 장기수 천안시장이 10일 천안시청 대회의실에서 언론인과의 대화 시간을 가졌다.

박 지사는 10일 민선 9기 ‘충남통(通)행’ 열네 번째 일정으로 천안을 찾아 장 시장과 조찬 간담회를 갖고 언론인·시의회·시민들과 잇따라 만났다. 이날 방문의 핵심은 첨단산업과 광역교통망 확충, 국립치의학연구원 유치 등 천안 현안을 하나의 도시 발전축 안에서 풀어내는 데 맞춰졌다.

◇“큰 이슈는 도지사, 생활 현안은 시장이”

두 사람은 조찬에서 도와 시의 역할 분담부터 분명히 했다. 박 지사가 종축장 이전 부지 개발과 GTX-C 연장, 국립치의학연구원 유치 등 천안의 미래를 좌우할 대형 현안을 중앙정부와 국회를 상대로 끌고 가고, 장 시장은 교통 혼잡과 정주 여건 등 시민 생활과 맞닿은 과제를 촘촘하게 챙기기로 했다.

박 지사는 “장 시장이 천안의 담대한 이슈를 도지사가 계속 제기해 주는 데 감사를 표하면서, 시 내부의 중소 규모 사업은 차질 없이 챙기겠다고 했다”며 “도와 시의 호흡이 찰떡처럼 잘 맞는다는 데 공감했다”고 전했다.

조찬에서 가장 깊이 논의된 의제는 ‘천안 공간 재구조화’였다. 직산역 주변의 미개발 공간을 새로운 성장축으로 키우고 천안역과 터미널 일대의 도심 기능을 되살리는 한편, 성환 종축장 이전 부지를 북부권 산업·정주 거점으로 조성하는 방안이 테이블에 올랐다.

박 지사는 “직산역 앞에 논밭이 펼쳐진 공간을 어떻게 새로운 발전축으로 만들 것인지, 천안역과 터미널을 중심으로 도시의 균형을 어떻게 바로잡을 것인지 큰 대화를 나눴다”며 “천안이 100만 도시로 성장하면서도 시민의 삶과 휴식이 함께 보장되도록 해야 한다”고 말했다.

박수현 지사가 10일 천안시청봉서홀에서 가진 도민과의 대화에서 천안시민의 목소리를 경청하고 있다.

◇종축장 부지 ‘관문형 랜드마크’로

성환 종축장 이전 부지는 수도권에서 충남으로 들어오는 관문에 걸맞은 랜드마크로 개발한다는 방향을 재확인했다. 도와 시는 미래모빌리티 국가산업단지를 중심으로 주거·문화·생활 기능을 결합하고, 예비타당성조사와 관계기관 협의를 최대한 앞당길 계획이다.

박 지사는 “산업단지만 들어서는 공간이 아니라 배후 정주 여건까지 갖춘 지속 가능한 관문으로 만들어야 한다”며 “천안시와 주민대책협의회가 함께 논의하고 패스트트랙으로 추진하겠다”고 강조했다.

천안아산역과 연구개발(R&D) 집적지구를 연결하는 보행통로도 공간혁신의 핵심 사업으로 제시됐다. 박 지사는 이 통로를 단순한 이동시설이 아닌 역세권과 연구개발 거점을 잇는 ‘명품 통로’로 조성하자는 장 시장의 제안에 공감을 나타냈다.

장기간 활용 방안을 찾지 못한 중부농축산물류센터에 대해서는 민간 매각 가능성을 내비쳤다. 박 지사는 “청년 공공임대주택 공급을 포함해 여러 방안을 검토했지만 개인적으로는 민간 매각 쪽으로 방향을 잡아가고 있다”며 “천안시의 공간 재구조화 구상과 조화를 이루도록 시장과 더 협의하겠다”고 말했다.

박수현 지사가 자신이 입고 있던 점퍼를 벗어 장기수 천안시장에게 입혀주며 ‘통하는 충남’ 퍼포먼스를 선보였다.

◇교통은 시 경계 넘는 ‘광역 의제’

천안 시내버스와 천안·아산 택시 사업구역 등 교통 문제는 개별 시군이 아닌 충남도가 책임 있게 조정해야 할 광역 의제로 규정했다.

박 지사는 “천안 시내교통과 아산 연계 문제는 모두 연결돼 있다”며 “손을 들면 버스가 서고, 언제 도착하는지 알 수 있으며, 안전하게 이용할 수 있는 교통체계를 만드는 일을 광역 차원의 새로운 패러다임으로 풀겠다”고 밝혔다.

GTX-C 천안·아산 연장과 중부권 동서횡단철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영에도 공동 대응한다. 천안역 증·개축 사업은 2028년 5월 준공을 목표로 추진하고, 박 지사는 천안시가 요청한 2027년도 사업비 34억원을 전액 지원하겠다는 뜻도 밝혔다.

박 지사와 도민과의 대화에서 참석한 천안시민들이 국립치의학연구워 천안유치를 염원하는 퍼포먼스가 열렸다.

◇“치의학연구원 천안 유치는 충청권 공동 현안”

국립치의학연구원 유치 문제에서는 강한 자신감을 보였다. 도와 천안시는 KTX 천안아산역 인근 융복합 R&D지구에 1만94㎡의 후보지를 확보하고 단국대 치과대학·치과병원, 관련 기업과 연구기관을 연계한 유치 논리를 마련하고 있다.

박 지사는 “천안 시민은 이미 최고 수준의 노력을 해왔다”며 “치의학연구원 천안 유치는 ‘독도는 우리 땅’인 것과 같은 문제”라고 강조했다. 이어 “타 지역과 소모적인 경쟁으로 상처를 입기보다 천안의 접근성과 성장 가능성이라는 강점을 안정적으로 관리해야 한다”며 “충청광역연합의 공동 현안으로 만들어 충청권 전체가 힘을 모으겠다”고 말했다.

이날 시민 800여명이 참석한 도민과의 대화에서는 국립치의학연구원 천안 유치를 촉구하는 결의 퍼포먼스도 열렸다. 박 지사는 “천안의 산업 기반이 기업 성장과 일자리로 이어지고 시민들이 교통과 정주 여건의 변화를 체감하도록 하겠다”며 “장 시장과 함께 천안 공간혁신의 청사진을 현실로 만들겠다”고 말했다.

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