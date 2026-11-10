부산교통공사 사장, 시의회 행감서 퇴장

부산교통공사 김태호 사장이 부산시의회 행정사무감사 도중 퇴장하는 일이 벌어졌다. 5000억원대 재정적자에도 신임 사장 취임 이후 노조와 인력 증원에 합의해 150억원가량의 추가 부담을 초래했다는 것이 직접적인 이유지만, 시의회의 부적격 의견에도 전재수 부산시장이 임명을 강행한 데 대한 반발도 작용한 것으로 풀이된다.

부산시의회 건설교통위원회는 10일 부산교통공사 행정사무감사에서 김 사장에게 자진 퇴장을 권고했다. 김 사장은 의회의 요구를 받아들여 감사장을 떠났고, 감사는 관계 임원들을 중심으로 진행됐다.

부산시의회 행정사무감사장에서 퇴장하는 부산교통공사 사장. 부산시의회 제공

조상진 건설교통위원장은 감사에 앞서 “시의회가 김 사장에 대해 부적격 의견을 냈는데도 부산시가 임명을 강행한 데 강한 유감을 표한다”고 밝혔다. 이어 만성적인 재정적자에도 신임 사장 취임 이후 노사협상에서 인력 증원 규모가 확대된 점을 문제 삼았다.

부산교통공사는 약 5000억원의 재정적자를 안고 있으며, 매년 연말이면 건설비와 시설투자비, 전기료 등 각종 지출을 유보해야 할 정도로 재정난을 겪고 있다. 이런 상황에서 당초 13명 재배치 계획이 노사협상을 거치면서 35명 증원으로 변경돼 150억원의 추가 재정부담이 발생할 것으로 예상된다는 게 시의회의 주장이다.

김 사장은 감사장 퇴장 뒤 취재진들에게 “의회의 뜻을 존중할 수밖에 없다”며 “앞으로 시민을 위해 열심히 일하는 것으로 의회의 걱정을 씻어드리겠다”고 말했다.

김 사장 퇴장 이후 감사는 안전수송본부장 등 관계 임원들을 중심으로 계속 진행됐다. 위원회는 공사의 재정운영 실태와 노사합의에 따른 추가 인건비 부담 등을 점검했다.

앞서 부산시의회 인사청문특별위원회는 김 사장의 과거 경영 이력과 이해충돌 우려 등을 이유로 부적격 의견을 제시했다. 국민의힘 시의원들은 지난달 26일 임명 철회를 요구하며 부산시와의 협치 중단까지 경고한 바 있다.

조 위원장은 “공사의 적자를 줄여야 할 책임자가 오히려 재정부담을 키우는 결정을 내렸다면 그에 따른 책임을 져야 한다”며 “부산시와 교통공사에 책임 있는 경영개선 대책을 요구하겠다”고 밝혔다.

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