부산 미포·송정·학리·이천항, 199억원 투입해 어촌 재생

부산 해운대구 미포항·송정항과 기장군 학리항·이천항이 199억원 규모의 어촌 재생사업 대상지로 선정됐다. 노후 어항시설을 정비하고 주민 편의시설과 친환경 에너지 기반을 확충해 낙후된 어촌의 생활환경을 개선하고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해서다.

해양수산부 주관 ‘2027년도 어촌뉴딜 3.0 사업’ 공모에서 해운대구 미포항·송정항과 기장군 학리항·이천항이 사업 대상지로 최종 선정됐다. 사진은 해운대구와 기장군 사업계획도. 부산시 제공

부산시는 해양수산부 주관 ‘2027년도 어촌뉴딜 3.0 사업’ 공모에서 해운대구 미포항·송정항과 기장군 학리항·이천항 등 2개 사업 대상지가 최종 선정돼 국비 139억원을 확보했다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 낙후된 어촌과 어항을 연계·재생하는 해양수산부의 후속 사업으로, 어촌 주민의 삶의 질 향상을 목표로 하는 ‘어촌회복형’ 유형이다. 2027년부터 2030년까지 4년간 국비 139억원을 포함해 총 199억2200만원이 투입된다.

해운대구 미포항·송정항에는 어촌스테이션과 어구창고를 조성하고 물양장 정비와 준설, 방파제 보강 등을 추진한다. 또 야간조명 설치와 시설물 도색 등을 통해 어항 환경도 개선한다.

해양수산부 주관 ‘2027년도 어촌뉴딜 3.0 사업’ 공모에서 해운대구 미포항·송정항과 기장군 학리항·이천항이 사업 대상지로 최종 선정됐다. 사진은 해운대구와 기장군 사업계획도. 부산시 제공

기장군 학리항·이천항에는 마을회관 정비를 비롯해 어구창고와 수산물 보관시설, 어민 편의시설, 해양쓰레기 집하장 등을 확충할 계획이다. 특히 주민 복지와 돌봄 서비스, 방문객 안내 등을 지원하는 어촌스테이션을 조성하고 태양광 발전시설 등 친환경 에너지도 도입한다. 주민 역량 강화 교육과 사회혁신 프로그램 등도 병행해 시설 개선에 그치지 않고 어촌의 자생력을 높인다는 구상이다.

시는 이번 사업을 통해 어업 기반시설과 정주 여건을 개선하고 전통 수산업 회복과 주민 소득 증대를 도모할 방침이다. 기후변화에 대응하는 친환경 기반을 구축하고 관광객과 주민이 함께 찾는 지속가능한 어촌으로 육성한다는 계획이다.

전재수 부산시장은 “미포·송정항과 학리·이천항의 노후 기반시설과 생활환경을 개선해 주민과 관광객 모두가 찾고 싶은 친환경 어촌으로 바꿔 나가겠다”며 “안전·생활 인프라 확충과 민간투자 연계를 통해 어촌의 경제적 활력을 높이겠다”고 말했다.

한편 부산은 2019년부터 어촌뉴딜 300 사업을 통해 9개 어항에 793억원을 투입했고, 어촌신활력증진 사업에도 2곳 143억원을 지원하는 등 어촌 재생을 추진해 왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지