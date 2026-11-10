“겨울 별미 대방어 맛보러 옵서예∼”…‘제주 겨울 바다의 맛과 멋’ 제26회 최남단 방어축제

제주 겨울철 대표 수산물 축제인 ‘제26회 최남단 방어축제’가 19일부터 22일까지 4일간 서귀포시 대정읍 모슬포항 일원에서 열린다.

10일 제주도에 따르면 최남단방어축제위원회가 주관하는 방어축제는 ‘제주의 바다와 땅, 그리고 사람’을 주제로, 방어와 지역 특산물을 알리고 지역주민과 관광객이 함께 어우러지는 자리로 마련된다.

제주 바다에서 잡은 겨울철 대표 수산물인 방어와 지역 농산물을 연계해 지역 특산물의 브랜드 가치를 높이고, 관광객 유입과 지역 소비 확대로 지역경제에 활력을 불어넣는 데 중점을 뒀다.

첫날인 19일에는 길놀이와 풍어제를 시작으로 지역공연과 개막식, 축하공연이 이어지며, 축제 기간 체험·문화·공연 프로그램이 운영된다.

방어 맨손 잡기 체험. 최남단방어축제위원회 제공

방문객들은 방어 맨손잡기와 가두리 방어 낚시, 방어 경매 체험 등으로 방어를 직접 잡고 즐길 수 있다.

최남단 방어축제는 지역주민과 수산업 관계자, 관광객 등이 함께 참여해 매년 20만명 이상 방문하고 있다.

제26회 최남단 방어축제 포스터. 제주도 제공

11월부터 이듬 해 2월까지 거센 물살과 높은 파도로 유명한 국토 최남단 마라도 해역에선 방어잡이가 한창이다.

어선들은 방어의 미끼로 쓸 자리돔을 잡고, 거센 물살로 유명한 마라도를 찾아 10㎏이 넘는 대물 방어를 낚기 위한 사투를 벌인다.

쿠로시오 해류를 따라 회유하는 방어는 여름, 가을에 남해와 동해에서도 잡히지만, 유독 모슬포 겨울 방어를 최고로 손꼽는 이유는 바람이 모질고 물살이 센 바다를 헤엄치느라 몸집이 커지고 살이 단단해지고 자리돔, 전갱이 등 먹이 또한 풍부하기 때문이다. 눈이 올 때가 가장 기름지고 맛있다. 산란을 준비하며 지방을 축적해 기름지고, 근육이 더욱 단단해져 쫄깃한 식감으로 최고의 맛을 낸다. 클수록 맛있고, 방어 특유의 고소함과 담백함을 느낄 수 있다.

방어회 뱃살.

불포화지방산(DHA)이 많고 비타민 D도 풍부해 고혈압, 동맥경화 등의 예방은 물론 골다공증과 노화 예방에도 탁월한 효과가 있는 것으로 알려졌다.

문대준 축제위원장(모슬포수협 조합장)은 “최남단 방어축제는 단순히 방어를 알리는 것으로 끝나지 않고 제주의 역사와 사회·문화를 알리는 제주 대표 해양문화축제”라며 “올레길 걷기와 역사 유적지 탐방 체험, 지역 특산물 판매장과 향토 음식점 등을 운영해 관람객에게 편의를 제공하는 한편, 우리 지역 특산물 홍보에도 많은 노력을 경주하고 있다”고 소개했다.

김종수 제주도 해양수산국장은 “최남단 방어축제가 제주 겨울 바다의 대표 수산물인 방어와 제주의 해양문화를 함께 알리는 축제로 자리매김하길 기대한다”며 “도민과 관광객들이 모슬포에서 겨울 바다의 맛과 멋을 즐기고, 지역경제에 활력을 불어넣는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

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