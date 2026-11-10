경북소방 8호 ‘파이어 필드 마스터’ 김창진 소방교

경북소방본부에서 여덟번째 ‘파이어 필드 마스터’가 나왔다. 주인공은 김천소방서 소속 김창진 소방교다.

10일 경북소방본부에 따르면 파이어 필드 마스터는 화재·구조·구급·운전·화재조사 등 5개 분야의 11개 소방 관련 자격 가운데 4개 분야 이상 자격을 취득하고 각 분야에서 1년 이상 근무한 소방공무원에게 부여하는 인증이다.

김 소방교는 화재대응능력 2급과 인명구조사 2급, 응급구조사 2급, 대형면허 등 4개 분야의 자격을 취득했다. 화재·구조·구급·운전 분야에서 각각 1년 이상, 총 8년간 근무하며 현장 경험과 전문성을 쌓았다. 이번 인증으로 김 소방교는 복합재난 대응 역량을 공식 인정받게 됐다. 향후 승진심사에서도 인증자 우대사항을 적용한다.

경북소방본부는 2020년부터 파이어 필드 마스터 인증 제도를 운영하고 있다. 복합재난 대응 역량을 갖춘 전문 소방인력을 양성하기 위해서다.

성호선 경북소방본부장은 “소방 현장에서 묵묵히 임무를 수행하는 현장 전문가를 육성하고 우대해 소방공무원의 자긍심을 높이겠다”며 “전문성과 현장 대응 역량을 갖춘 인재가 인정받는 조직문화를 만들어 나가겠다”고 말했다.

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