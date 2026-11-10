제주연구원장 공모…25일까지

재단법인 제주연구원은 원장을 공개 모집한다고 10일 밝혔다.

제주연구원장 응모자격은 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 제10조(임원의 결격사유)에 해당하지 않고 다음 각 호의 하나에 해당하는 자로서 △정교수로 5년 이상 대학교에 재직한 경력이 있는 자 △2급 이상 공무원을 재직한 경력이 있는 자 △정부 및 지방자치단체가 출연한 연구기관 및 이에 상응하는 민간기관의 원장 경력이 있는 자 △정부 및 지방자치단체가 출연한 연구기관의 선임연구위원급 이상으로 5년 이상 재직한 경력이 있는 자 △기타 이와 동등한 경력이 있는 자이다.

제주연구원 전경. 제주연구원 제공

임원추천위원회는 응모한 후보자를 대상으로 심사를 거쳐 고득점자 순위에 의해 1인을 선정, 이사장(제주도지사)에게 추천하게 된다. 추천 후보자는 제주도의회 인사청문회와 연구원 이사회 의결을 거쳐 임명되며, 임기는 3년이다.

원서접수 기간은 10일부터 25일까지로, 제주연구원 경영지원실을 직접 방문하거나 등기우편, 이메일을 통해 제출하고 문의는 경영지원실로 하면 된다.

이번 공모는 유영봉 전 원장이 임기를 1년7개월 남기고 9월 초 물러나면서 진행한다.

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