규제 묶인 의성군 비안면…경북도, 주택 개보수·규제 푼다

경북도가 대구경북신공항 건설 지연으로 어려움을 겪는 의성 비안면 주민 지원에 나선다. 소규모 주택 개보수와 개발행위 규제 완화를 추진하는 한편 대구시와 협력해 신공항 초기 사업비 확보를 위한 국회 대응에 나섰다.

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도는 의성군 비안면 만세센터에서 보상대책위원회와 의성군 관계자를 만나 주민 의견을 들었다고 10일 밝혔다.

주민은 사업 공고 이후 각종 규제로 노후 주택 개보수가 어려워졌고 마을정비사업과 주거환경개선보조사업에서도 배제됐다고 지적했다. 생계와 직결되는 과수농사에서도 품종갱신 보조 사업을 받지 못해 노목갱신 구제대책이 필요하다고 촉구했다.

도는 민간전문단체와 유관기관의 협조를 받아 고령가구를 우선 대상으로 전기 등 소규모 주택개보수를 지원하기로 했다. 주민의 생계와 주거 유지에 필요한 개발행위도 대구시와 협의해 허용한다는 계획을 세웠다.

박대욱 보상대책위원장은 “500년 터전을 뒤로하고 공항을 유치한 것은 개인의 이득이 아니라 군과 도 및 국가의 발전을 위한 희생”이라고 강조했다. 이부형 도 정무실장은 “사업지연에 대한 주민들의 재산·생활상 피해에 대해 도 차원에서 적극적이고 실질적인 해결책을 마련하겠다”고 말했다.

도는 9일 경북건설협회와 경북전문건설협회를 찾아 지원 규모와 대상을 협의했다. 협회 관계자는 “신공항 건설과 연계교통망 구축 등 국가인프라사업에 지역의 업체가 적극적으로 참여할 수 있도록 방안을 마련해야 하고 이러한 사업과 별개로 그간 지속적으로 도민의 어려움에 적극 동참해 온 기관인 만큼 지붕보수·화장실개선공사 등 전문성을 최대한 발휘해 돕겠다”고 말했다.

도와 대구시 공항부서는 조기 착공을 위해 2027년 공공자금관리기금에 신공항 보상비 등이 반영돼야 한다는 데 뜻을 모았다. 양 기관은 대구경북 지역 국회의원실을 함께 찾아 신공항 조기 착공과 기금 반영을 요청했다.

도 공항추진단은 정부 예산안이 확정될 때까지 국회와 정부기관을 찾는 자체 전담조직(TF)을 구성했다. 주민 피해 지원을 위한 유관기관 협조와 행정과 재정 지원 방안도 검토하고 있다.

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