인천공항 이륙영화제 성황리에 마무리

“인천공항이 숏폼 영상 공모을 통해 소통강화 효과를 톡톡히 봤습니다.”

인천국제공항공사는 숏폼 영상 공모전인 ‘제3회 ICN 26(이륙) 영화제 X 29초 영화제’가 성공적으로 마무리했다고 10일 밝혔다.

7일 인천공항 인근 인스파이어 아레나에서 진행된 ‘제3회 ICN 26 영화제’ 시상식에서 인천국제공항공사 김범호 사장직무대행(앞줄 가운데)과 윤선희 홍보실장(앞줄 오른쪽 다섯번째), 수상자들이 기념촬영을 하고 있다.

영화제 시상식은 7일 ‘2026 인천공항 스카이 페스티벌’과 연계해 열려 대상 1팀을 포함해 총 9편의 수상작에 대한 상장 수여와 수상작 상영이 진행됐다.

올해 3회째를 맞은 ‘ICN 26 영화제’는 대국민 숏폼 영상 공모전으로, 인천공항을 주제로 한 26초 분량의 숏폼 영상 공모를 통해 인천공항의 브랜드 저변을 확장하고 브랜드 가치를 높이는 것을 목표로 하고 있다.

특히 올해는 인천공항 개항 25주년을 맞이해 국내 최대 초단편 영상 페스티벌을 주관하는 ‘29초 영화제’와 공동 개최하는 등 영화제 규모를 확대했다.

올해 공모전에서는 다양한 세대와 소통하기 위해 청소년부를 신설했으며 최근 트렌드를 반영해 AI 작품을 심사대상에 포함하는 등 새로운 운영방식을 도입했다.

영상 공모는 △인천공항이 생각나는 순간 △인천공항에 깃든 우리 이야기 2가지 주제로 지난 8월 말부터 10월 초까지 진행됐다. 역대 최다인 총 542편(일반부 369편, 청소년부 139편, 메이킹 필름 34편)의 영상작품을 접수하며 큰 호응을 얻었다.

공사는 △주제 적합성 △연출력 △작품성 △영상미 등의 평가 기준을 바탕으로 예비심사와 내‧외부위원의 최종심사를 거쳐 총 9편의 수상작을 선정했다.

수상팀은 △대상 1팀 △최우수상 2팀(일반부 1팀, 청소년부 1팀) △우수상 2팀(일반부 1팀, 청소년부 1팀) △장려상 4팀(일반부 3팀, 청소년부 1팀)으로 수상자에게는 인천국제공항공사 사장직무대행 표창과 함께 총 2450만원의 상금을 수여했다.

대상작으로 선정된 ‘여행 필수템들의 외출’은 여권, 목베개, 카메라 등 여행 필수품들의 시각에서 공항에 대한 그리움과 여행의 설렘을 밝고 재치있게 표현해 심사위원들의 높은 평가를 받았다.

대상을 포함한 수상작은 인천국제공항공사 공식 유튜브 채널의 ‘ICN 26(이륙) 영화제 수상작’재생목록에 순차적으로 업로드될 예정이다. 인천공항 내 미디어 전광판 및 스마트 홍보 사이니지에서도 송출될 예정이다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “인천공항 개항 25주년을 기념해 진행한 이번 영화제에 보내주신 성원에 감사드린다”며 “앞으로도 인천공항의 다양한 서비스를 더욱 친근하게 안내하고 대국민 소통을 강화할 수 있도록 온 오프라인 소통창구를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

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