트럼프, 하원엔 “헤그세스 탄핵 저지”·상원엔 “판사 신속 인준” 촉구

미국의 11·3 중간선거가 여당인 공화당의 기록적인 참패로 끝난 가운데 도널드 트럼프 대통령이 실의에 빠진 연방의회 상·하원 공화당 의원들을 독려하고 나섰다. 앞으로 임기가 2개월도 채 안 남았지만, 짧은 기간 동안 트럼프 행정부와 공화당의 대의(大義)에 충실해야 한다는 경고인 셈이다. 상·하원 보두 민주당이 다수당인 새 의회는 오는 2027년 1월3일 출범할 예정이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 백악관 브리핑룸에 등장해 직접 언론 브리핑을 진행하며 질문할 기자를 지정하고 있다. 백악관은 지난 10월16일 케이티 재커리아 당시 대변인이 전격 경질된 뒤 1개월 가까이 대변인 자리가 공석이다. EPA연합뉴스

트럼프는 9일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 하원의 피트 헤그세스 전쟁부(옛 국방부) 장관 탄핵소추 시도를 무조건 막아야 한다고 촉구했다. 문제는 현재 하원 다수당인 공화당 지도부의 반대에도 불구하고 공화당 소속 토머스 매시 하원의원(캔터키)이 탄핵안 가결을 주도하고 있다는 점이다. 공화당 의원들 중에서 예상 외로 많은 이탈표가 나오는 경우 헤그세스는 탄핵소추를 당할 수 있다.

8선 하원의원 매시는 트럼프와 갈등을 빚다가 지난 5월 공화당 공천에서 탈락해 이번 중간선거에는 아예 출마조차 하지 못했다. 의원 임기 종료까지 2개월도 채 안 남은 매시가 트럼프 눈치를 안 보고 소신 행보를 펼치는 것은 어쩌면 당연한 일이다. 트럼프도 이 점을 의식한 듯 매시를 “완전한 패배자”로 규정하며 “이 패배자가 미국의 군사 분야에서 가장 인기 있고 성공적인 관리자인 헤그세스 장관을 탄핵하려 하고 있다”고 비난을 퍼부었다.

트럼프는 전임자인 조 바이든 행정부 시절 최저 수준을 기록한 신병 충원율이 헤그세스 장관 취임 후 사상 최고치를 기록한 점을 거론한 뒤 “베네수엘라, 이란 등을 상대로 미군이 거둔 승리까지 감안하면 헤그세스는 탄핵 말고 칭찬을 받아야 한다”는 주장을 펼쳤다. 그러면서 공화당 의원들을 향해 “헤그세스를 위해 일어나야 한다”고 강력히 요구했다.

9일(현지시간) 오후 해가 져 어두워진 미국 수도 워싱턴의 연방의회 의사당 전경. 이날 의회는 11·3 중간선거에서 당선돼 오는 2027년 1월3일부터 의정 활동에 나설 상·하 양원 의원 당선인들을 초청해 오리엔테이션을 실시했다. AFP연합뉴스

같은 날 트럼프는 공화당 상원의원들을 향해서도 메시지를 보냈다. 미국 헌법상 연방법원 판사 등 고위 공직자는 상원의 동의를 얻어야만 임명이 가능하다. 이를 보통 상원의 ‘인준’(認准)이라고 부르는데, 대통령의 인사권 남용을 견제하기 위한 장치의 성격이 짙다. 현재 상원에는 연방법원 법관 25명을 포함해 총 161명의 공직 후보자 임명 동의안이 계류 중인 것으로 전해졌다.

상원의 공화당 의원들이 이대로 가만히 있다가 2027년 1월3일 민주당 우위의 새 상원이 출범하면 트럼프가 지명한 이들 후보자의 인준안은 줄줄이 부결되거나 폐기될 가능성이 매우 크다. 트럼프는 공화당 상원의원들에게 “(1월3일 이전에) 판사 등 공직 후보자 161명의 임명을 전부 승인하는 것이 매우 중요하다”고 압박을 가했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지