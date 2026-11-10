겨울철 콘크리트 동결 막는다…GS건설, 납품 전 품질검사 강화

GS건설이 겨울철 콘크리트 동결에 따른 강도 저하와 균열을 방지하기 위해 레미콘 공장별 사전 품질검사를 실시한다.

10일 GS건설에 따르면 지난달 12일부터 건설현장에 내한 콘크리트를 공급할 예정인 모든 레미콘 공장을 대상으로 성능 검증을 진행하고 있다. 콘크리트가 현장에 반입된 뒤 품질을 확인하는 기존 방식과 달리 납품 전 공장별 생산 제품의 성능을 검사하는 것이다. 품질 기준을 충족하지 못한 공장은 납품 대상에서 제외할 방침이다.

GS건설 관계자들이 겨울철 건설현장에 사용되는 내한 콘크리트의 성능을 검증하고 있다. GS건설 제공

겨울철에는 콘크리트가 굳기 전에 얼면 강도가 떨어지거나 균열이 생길 수 있다. 이를 막기 위해 천막을 설치하고 열풍기로 온도를 유지했지만 작업에 시간이 더 걸리는 문제가 있었다. 이 같은 문제를 줄이기 위해 GS건설은 별도의 가열 장비 없이도 영하 기온에서 강도를 확보할 수 있는 내한 콘크리트 적용을 확대하고 있다. 내한 콘크리트는 일반 시멘트보다 강도가 빠르게 높아지는 조강 시멘트와 특수 첨가제를 사용한다.

검증 항목은 콘크리트의 기본 성질과 영하에서의 동결 손상 여부, 강도 등이다. GS건설은 연구시설과 전문 인력을 활용해 공장별 콘크리트 성능을 직접 평가하고 있다.

GS건설 관계자는 “내한 콘크리트는 저온 환경에서 초기 강도를 안정적으로 확보하는 것이 중요한 만큼 생산 공장별 성능을 사전에 검증하는 과정이 필수적”이라고 말했다.

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