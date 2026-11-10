현대엔지니어링, ‘2026 굿디자인 어워드’ 동상 수상

현대엔지니어링이 안전손잡이와 샤워기, 샤워시트를 결합한 샤워시설로 ‘2026 굿디자인 어워드’에서 동상을 받았다.

10일 현대엔지니어링에 따르면 ‘유니버설 플로우 샤워 솔루션’이 국가기술표준원장상인 인간공학디자인 특별상에 선정됐다. 이 제품은 어린이부터 고령자까지 이용할 수 있도록 설계됐다. 앉거나 선 상태에서 샤워할 수 있으며, 손의 힘이 약한 사람도 가벼운 터치로 조작할 수 있다.

현대엔지니어링의 ‘유니버설 플로우 샤워 솔루션’ (동상 수상). 현대엔지니어링 제공

현대엔지니어링이 시공한 서울 종로구 인사동의 오피스 건물 ‘G1 서울’과 경기 수원시 ‘힐스테이트 수원파크포레’에 설치된 ‘에코 아뜰리에’도 각각 실내건축 디자인과 환경 디자인 부문에서 우수디자인으로 선정됐다.

G1 서울은 옛 도시의 필지 구획과 돌담 무늬를 건물 외관에 반영했다. 해당 부지에서는 훈민정음 금속활자 등 조선시대 유물이 출토된 바 있다. 에코 아뜰리에는 아파트 단지 내 쓰레기 배출 공간을 재구성한 시설로, 건설 폐기물과 폐플라스틱을 재활용한 자재를 사용했다.

굿디자인 어워드는 산업통상부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 시상제도로, 제품의 심미성과 창의성, 사용성 등을 평가한다. 현대엔지니어링 관계자는 “사용자의 안전과 편의는 물론, 공간의 역사성과 자원순환의 가치까지 고려한 디자인 역량을 인정받았다”고 말했다.

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