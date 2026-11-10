대구 3차순환도로 ‘마중물’…캠프워커 서편 대명로 연결부 2028년 우선 개통

대구시 3차순환도로 완전 개통을 위한 중요한 마중물이 마련됐다. 대구시가 남구 캠프워커 서편 대명로 연결부 도로를 2028년 우선 개통하기로 결정하면서다.
대구시는 캠프워커 서편 도로 중 대명로 연결부 100m 구간에 대해 내년에 공사에 착공할 계획이라고 10일 밝혔다.
시는 이를 위해 올해 제2회 추가경정예산에 캠프워커 서편 도로 중 대명로 연결부 100m 구간의 보상비 39억원을 편성했다.
캠프워커 서편 도로는 대명로에서 캠프워커 동편까지 이어지는 전체 길이 600m 도로다. 이 중 대명로 연결구간은 폭 20m, 연장 100m 규모로, 총 사업비는 170억원을 투입한다. 해당 구간은 2022년 행정안전부의 ‘주한미군 공여구역 주변지역 등 발전 종합계획’에 포함되면서 국비 84억원을 확보해 추진 기반을 마련한 바 있다.
시는 내년에 남은 3필지에 대한 보상이 완료되는 즉시 공사에 착공해 2028년까지 대명로 연결부 도로개설을 마무리할 계획이다.
반면 나머지 500m 구간은 장기 과제로 남아있다. 2021년 7월 ‘캠프워커 서편도로 및 47보급소 부지 반환’이 하나의 주한미군지위협정(SOFA) 과제로 채택된 이후 시가 협의를 이어왔으나, 47보급소 사업비 부담이 커지면서 장기간 답보 상태에 놓였기 때문이다.
이에 시는 두 사안을 분리해 캠프워커 서편 도로 부지 반환 협의를 우선 추진할 수 있도록 지난달 국방부에 SOFA 과제 분리를 건의한 상태다.
추경호 대구시장은 “대명로 연결부 도로개설을 계획대로 마무리해 3차순환도로를 단계적으로 완성하는 기반을 마련하겠다”고 말했다.
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